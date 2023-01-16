雷丁汽車創辦人舉報官員逼虛報業績　山東省介入調查

內地電動車生產商雷丁汽車創辦人李國欣星期六晚在微信實名舉報濰坊市昌樂縣委書記王驍，指王驍「一把手霸權」，為彰顯地方政績，逼迫雷丁汽車2022年有10個月，虛報企業工業產值及銷售產值46.83億元（人民幣，下同）。又自去年3月起，強迫雷丁等當地大企業虛報工業產值及銷售產值，涉及數百億元。山東省已成立由省市有關部門組成的聯合調查組，進駐昌樂縣調查。

李國欣在舉報信以雷丁為例，指去年上報工業和銷售產值逾67億元，但實際只有20億元，即虛報近47億元。李國欣又稱，地方政府決定企業生存，作為企業創始人，既擔心得罪王驍，又擔心被列為「統計失信企業」後影響企業徵信，權衡利弊後，萬般無奈只能按照王驍要求上報數據。

去年11月雷丁汽車官方曾宣布，公司完成A輪融資，整體融資規模為32億元。不過，這筆「救命錢」並未到賬，李國欣的舉報文章指，雖然得到了32億元的融資支持，但昌樂縣政府一直不願為雷丁提供抵押物續貸支持，極度影響投資機構的信心，融資的資金並沒有按照約定如期到位。目前雷丁企業已處於停工停產狀態。

去年虛報資產金額近 47 億

李國欣批評，王驍為彰顯個人政績，讓經濟運行的成績單更好看，以求獲得提拔重用，逼迫企業造假，形容「新官不理舊賬，讓本土企業寒心，更讓外來企業喪膽」。他說，企業家敢怒不敢言，政府各級部門單位沒有王驍的指示是一動不動，幾乎「躺平」，不敢作為。

內地傳媒稱，李國欣舉報文章的署名包括經銷商，但在內地網上投訴平台，有不少經銷商過去一年曾投訴雷丁汽車拖欠車款。

以山東為總部的雷丁汽車成立於2008年，據內地傳媒報道，雷丁汽車最初主要經營項目是低速電動車。當時市場中競爭者並不多，雷丁汽車迅速佔領市場，在低速電動車領域打開了知名度和影響力，後來透過併購進入新能源車產業。

2022年，雷丁發展陷入了困境，資金鏈出現危機。公司當年11月宣布完成A輪融資，據悉此輪融資由濰坊市濰城西部投資發展集團領投，山東省市國有資本、產業和民營資本跟投。