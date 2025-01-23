電子利是2025｜恒生/滙豐/Tap & Go/PayMe/八達通/WeChat Pay HK/BoCPay/花旗　電子利是派發教學及抽獎搶先睇 (持續更新)

電子利是2025｜恒生/滙豐/Tap & Go/PayMe/八達通/WeChat Pay HK/BoCPay 電子利是派發教學及抽獎搶先睇 (持續更新)

電子利是2025｜恒生派財神足金金牌及超過20,000份獎品 即派即抽即知中獎結果 恒生銀行今個蛇年大派財神足金金牌及超過20,000份獎品，其中在年初一至初五每日限定加碼大派20克財神足金金牌，每塊價值高達港幣14,190^，其他日子每日派10克財神足金金牌。 市民由即日起至2月12日期間，只要用恒生Digital Banking完成指定任務就有1次抽獎機會，每人有高達88次抽獎機會，隨時贏以下豐富獎品！ 初一至初五限定大獎：20克恒生財神足金金牌（價值港幣14,190^，1月29日至2月2日，每日送出１份）

大獎：10克恒生財神足金金牌 （價值港幣7,175^，1月18日至1月28日及2月3日至2月12日，每日送出１份）

二獎：港幣38奇華餅家電子禮券（推廣期內共送出22,888份） ▼如何獲取抽獎機會？▼ 透過恒生Mobile App派e利是

透過Digital Banking -用「轉數快」轉賬 -首次登記恒生為「轉數快」預設收款銀行* 做完以上任務後，記得要喺完成頁面撳「立即抽獎」去參加即時抽獎，抽獎結果仲會即刻公布。提提你，記得更新恒生Mobile App至最新版本，先可以拎到抽獎機會！ 了解更多 ^此價格截至2025年1月23日 15:05 香港時間。 *只適用於首次登記恒生為「轉數快」以流動電話號碼或香港身份證號碼收款之預設銀行。 每位合資格客戶於推廣期內只可獲恒生財神足金金牌一次，獲得電子禮券的次數則不限。 受條款及細則約束，推廣詳情即上：hangseng.com/haropromo 屏幕畫面僅供參考。 此推廣只適用於年滿十八歲及身處香港人士。

▼ 點樣派 e 利是? ▼

電子利是2025｜滙豐轉數快一次過派10封金額相同利是 各大銀行官方App已增設的「利是」功能發送電子利是，用戶只需透過轉數快即可派發電子利是。以HSBC HK App為例，一次過更可派發10封金額相同的利是，並可設定電子利是封、祝賀詞及金額，非常方便。 滙豐轉數快電子利是 ▼滙豐轉數快電子利是教學▼ 登入HSBC HK App後，選擇「轉賬及繳費」，並點選「利是」 頁面彈出「利是」主頁面介紹，點擊「繼續」後選擇新增收款人 輸入收款人資料(電話號碼/電郵，每次最多可向10位受款人派發金額相同的利是) 下一步按指引設定電子利是封、祝賀詞及金額 完成設定後，點擊「繼續」核對資料 核對收款人及金額資料後，按「確認」派發利是 點擊「立即分享祝福」，通知收款人收利是

電子利是2025｜Tap & Go完成任務可獲The Club 50元優惠碼 Tap & Go今年推出e利是新春Give & Get，由即日起至2月7日，只要同時為Tap & Go及The Club會員，以Tap & Go完成以下任何一個任務，即可獲贈The Club港幣50元優惠碼乙個。 任務一：以Tap & Go派發e利是一次 任務二：以Tap & Go帳戶或Tap & Go萬事達卡，於The Club購物及獎賞平台或The Club手機應用程式完成一筆簽帳淨額港幣1元或以上交易 Tap & Go e利是 ▼Tap & Go電子利是教學▼ Tap & Go app主頁點擊「GO」按鈕，然後點擊「e利是」

選擇e利是封，有需要可點擊e利是封加入祝福語

選擇單封或雙封「e利是」，將紙幣拉到e利是封，點擊下一步

選擇收款人並點擊「下一步」，確認資料後點擊「派e利是」

電子利是2025｜Payme向最多100人派利是 至於港人常用的PayMe亦支援電子利是功能，無論有冇指定利是收款人，大家可經PayMe向最多100人，發放總金額上限為1萬元的「群組利是」。除可選擇發放每封最多200元的「定額利是」外，亦可在設定利是總金額的情況下，派發由眾多收款人隨機瓜分的「開運利是」，令派電子利是過程猶如抽獎般緊張刺激。 PayMe 「群組利是」功能以自動產生收取二維碼的方式，方便大家將利是發送到不同群組和通訊軟件内，對方「一掃即收」利是！ ▼PayMe派發電子利是步驟▼ 開啓PayMe App 在主頁點擊「利是」 選擇「無指定收款人」或「指定收款人」*

*從通訊錄選擇收款人，或輸入收款人姓名／電話號碼 選擇以「定額利是」或「開運利是」模式派發 選定派發模式後，即可在表單中設定利是數量及每封PayMe利是最高金額**

**「定額利是」最多每封200元，「開運利是」總額最多1萬元；兩者最多100封 完成後點擊「下一步」跳到下一頁面 輸入賀年祝福字句，並點擊下方付款按鈕進入下一步 核對清楚頁面所顯示的金額及細節 點擊下方「建立二維碼」並選擇利是主題，選好後點擊「儲存圖片」 成功製作專屬PayMe電子利是二維碼，並儲存至自己的相簿，可以向收款人／群組發放圖片以收取PayMe利是 如不慎刪除二維碼圖片，可到「通知」頁面點選「查看」群組利是，再次生成二維碼重新發放 Payme電子利是 ▼PayMe電子利是教學▼

電子利是2025｜八達通「好賞嘟」1月27日開搶高達$88獎賞 八達通由1月27日至2月28日期間，將派出120萬封、金額共888萬元利是，以及超過6,000萬元的商戶優惠，合共總值超過6,880萬元。用戶透過完成小遊戲搶利是，獎賞高達88元！所有利是會於指定時段按面額由大至小順序派發，先到先得，送完即止。 如何搶利是： 1. 下載 / 更新八達通App，並註冊或登入你的八達通賬戶

2. 參加「好賞嘟」並連結八達通

3. 進入「嘟」聲報喜完成小遊戲

4. 於八達通App内領取利是

5. 成功領取利是當日或翌日（即搶利是當日的00:00至翌日23:59期間）以已連結至「好賞嘟」的八達通完成合資格消費交易

6. 現金獎賞最快可於完成單次合資格交易後的第3天，透過八達通App拍卡領取 4個方法進入「嘟」聲報喜遊戲： 出街拜年記得留意旺角同銅鑼灣嘅戶外廣告牌，又或者巴士站廣告，用手機一掃就可以開搶

打開八達通App，點擊主頁內「嘟」聲報喜推廣橫幅

點擊任何八達通「嘟」聲報喜廣告

用手機NFC位置，碰一碰參與商戶店內「嘟」聲報喜宣傳品 戶外廣告牌邊度搵到？ 銅鑼灣金百利商場戶外廣告牌（面向軒尼詩道，對面是祟光百貨）

銅鑼灣羅素街54-56號巨型LED屏幕

標誌性電車車身廣告

銅鑼灣渣甸坊1-3號LED屏幕（近港鐵F1出口）

旺角W Plaza戶外廣告牌

香港各區的巴士站廣告 八達通「好賞嘟」

電子利是2025｜八達通e利是3種派法 直接嘟卡派

隨時用八達通 App，直接嘟利是入八達通，方便簡單 遙距隨時派

即使未能見面或去旅行，亦可透過「e利是」直接發送利是至親友八達通銀包 掃QR親身派

自訂「e利是」不同金額及數量，掃一掃QR Code即抽大細利是 八達通e利是 ▼八達通e利是教學—直接嘟卡派▼

▼八達通e利是教學—遙距隨時派▼

▼八達通e利是教學—掃QR親身派▼

電子利是2025｜WeChat Pay HK推三重驚喜獎賞 WeChat Pay HK即日推出三大連環獎賞及禮遇，當中包括有機會贏取價值最高888港元電子現金券包，以及高達88,888 WePoints隨機積分的「新春扭蛋25次勁抽」獎賞、指定商戶消費及跨境匯款多倍WePoints積分賞、派群組開運利是額外送WePoints積分。 獎賞一：「新春扭蛋25次勁抽」 即日起至2月4日，WeChat Pay HK用戶可透過「WePoints積分」專區進入「新春扭蛋25次勁抽」活動頁面進行抽獎。首次進入有關活動頁面的用戶，即獲得1次免費抽獎機會。獎賞一推廣期內所有用戶經WeChat Pay HK以指定付款方式(包含WeChat Pay HK餘額/綁定的銀行賬戶/綁定的中銀(香港)信用卡/綁定的AEON信用卡及銀聯信用卡，但不包含匯款、慈善捐款、轉數快、派發利是及個人轉賬)，在支持使用WeChat Pay HK的香港、內地、澳門及日本商戶以港幣消費1次可獲得1次抽獎機會，獎賞一推廣期間每位用戶每日最多可獲得3次抽獎機會，活動期間最多可抽獎25次(包含免費抽獎機會)。抽獎機會自獲得兩日内有效，2月5日為最後抽獎日，當日無法獲得新的抽獎機會，所有抽獎機會逾期未使用自動失效，無法再使用亦不會獲補發。

獎賞二：「 新年狂賞季 瓜分百億積分」指定商戶消費、跨境匯款及派發群組利是 享多倍WePoints 即日起至2月28日，WeChat Pay HK用戶於春節活動頁報名后，以指定付款方式在指定商戶消費，或使用跨境匯款服務We Remit匯款，即可獲得多倍WePoints積分，讓用戶更輕鬆累積足夠積分贏取各式獎賞。

獎賞三：多款新春專屬電子利是封 WeChat Pay HK派利是功能向來深受歡迎，讓新年熱鬧高興的氣氛持續升溫。即日起至2月12日期間，用戶可在WeChat對話框發送「利是」時選擇各款電子利是封，包括： 「新春利是封」：與多家商戶品牌合作，以蛇年為主題的精心設計

「姓氏利是封」：有多款利是封底以及50多個姓氏供選擇

「慈善利是封」：WeChat Pay HK 連同騰訊基金會及協康會合作推出「畫蛇添福迎新春」慈善利是封，5款封面均由「協康才藝學校」、「協康會康苗幼兒園」及「到校學前康復服務」的兒童及青年創作手繪，充滿窩心暖意，以童趣為大家送上新年祝福

▼ WeChat Pay HK電子利是教學 ▼ 步驟1：用戶可在WeChat對話框發送「利是」 步驟2：用戶選擇金額後可派發「利是」 WeChat Pay HK電子利是

電子利是2025｜BoC Pay聯乘海洋公園推熊貓主題電子利是封 中銀BoC Pay今年繼續提供「Phone 利是」服務，更特別聯乘海洋公園推出一系列人見人愛的熊貓主題電子利是封，客戶每次更可同時發出10封電子利是給親友。 中銀BoC Pay

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