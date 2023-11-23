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財經
2023-11-23 16:23:00

電子支付｜Wechat Pay HK夥大眾點評深圳推「美食市集」　港人可有專屬獎賞

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電子支付｜Wechat Pay HK伙大眾點評深圳推「美食市集」，港人可有專屬獎賞。

又有電子支付派優惠！近期北上覓食成為不少港人生活一部份，WeChat Pay HK宣布，為使港人更快掌握深圳飲食熱潮，最新聯同內地平台「大眾點評」推介大灣區首個大型美食市集「大眾點評必吃榜市集-深圳站」。WeChat Pay HK表示，11月24至26日一連三日，在深圳卓悅匯購物中心，集結近40家登上「大眾點評必吃榜」的人氣餐廳，讓港人吃貨一次過體驗內地最新人氣美食。

跨境電子支付懶人包｜八達通/AliPay HK/WeChat Pay HK等免內地銀行戶口免兌換人民幣　一文睇清香港人北上必備工具 (持續更新)

WeChat Pay HK領取方法：

入場送「入場大禮包」

WeChat Pay HK指，當中包括朝鮮族燒烤、大閘蟹、烤肥牛、冷鍋串串、椰子雞等。用WeChat掃描市集內的活動二維碼，更可領取高達30港元電子現金券禮包。市集不設入場費之餘，遊人更可通過互動免費任食Godiva朱古力及試飲馬爹利干邑白蘭地，並得到豐厚的入場大禮包，參與互動更有機會獲得洞洞鞋、999足金紀念金卡、5000元美團卡、盲盒等獎賞。此外，WeChat Pay HK吉祥物「小綠」更將現場巡遊；市集設萌寵攤位任攬任抱。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，內地飲食文化活力十足，創意新店湧現。本次「大眾點評必吃榜市集-深圳站」參與的餐廳均來自「大眾點評必吃榜」名單，港人可於大眾點評App透過WeChat Pay HK港幣付款，享受港人獨家優惠。

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WeChat掃碼領港人專屬獎賞及迎新賞

WeChat Pay HK為港人內地消費提供便利之餘，更推出了港人專屬獎賞。用戶使用WeChat掃描市集內的推廣物料或活動海報二維碼，進入活動頁面，即可領取10港元電子現金券禮包1份 （包含1張滿20港元減2元的內地消費專屬電子現金券，1張滿30港元減3元內地消費專屬電子現金券，1張滿50港元減5港元內地消費專屬電子現金券）。另外，從未使用WeChat Pay HK於中國內地交易過的新用戶，更可即享20港元內地迎新獎賞優惠。

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