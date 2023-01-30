電視廣播｜小股東發公開信指出7大過失　TVB嚴正聲明稱指控毫無根據 (更新)

【16:25更新】新增TVB嚴正聲明

一班以「大台小股東大聯盟」為名的電視廣播（511）TVB小股東在社交媒體專頁上發出公開信，指出TVB有7大過失，要求董事局需在本周五(3日)下午5點前公開回應。電視廣播今日(30日)下午作出嚴正聲明，稱有關指控內容毫無根據，必須澄清以正視聽，又強烈否認公開信內的指控，並保留法律追究權利。

小股東：7大過失致股價跌至歷史新低

一眾小股東在公開信中指出，TVB以往的管理層在過去多年不懂投資，只以省錢來賺錢，又認為企圖把所有經營不善及連年虧損的責任全部推卸他人。

信上又向TVB的大股東內地商人黎瑞剛及主席許濤要求兩位公開回應所提出的問題，又列出7大過失，包括：

涉嫌誤導股東 星美債劵 經營不善，連年虧損 財務管理混亂，債台高築 不務正業 利益衝突，藝人不斷離巢 錯誤的用人之道

就以上7大過失，小股東亦於公開信上，要求TVB董事局需在本周五(3日)下午5時之前就事件作公開回應，又表示若上述涉嫌違規違法事情屬實，會要求許濤及黎瑞剛兩人立即辭去一切在公司內擔任的職位及盡快召開股東特別大會重選出適合人士管理公司。