電視廣播｜稱TVB蝕錢是必經階段　大正資本陳惠仁：花錢做好口碑客人才會回來

電視廣播TVB（511）近年業績出現虧損，不過其股東大正資本創辦人兼投資總監陳惠仁接受本地傳媒訪問時卻表示，TVB蝕錢是必經階段，又支持蝕錢，形容不花錢做好口碑，便不能再次有創意及有水準的節目，因做好口碑客人才會回來。

稱TVB蝕錢是必經階段

大正資本陳惠仁在該訪問表示，TVB蝕錢是必經階段，若虧損不發生，便不能再次做出有創意、有水準的節目，如《星夢傳奇》及《中年好聲音》。他指，希望TVB逐步做更多「Talking Point（賣點）」，以及節目進一步優良化。

陳惠仁亦支持TVB蝕錢，他舉例指，要做好節目的第一步便是要花錢，正如要做一間好餐廳，「食材要靚，門面要好，輸錢但做好口碑，客人才會回來」；但他同時表示，要根據具體情況使用資金。