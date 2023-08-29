電視廣播｜稱TVB蝕錢是必經階段　大正資本陳惠仁：花錢做好口碑客人才會回來

電視廣播TVB（511）近年業績出現虧損，不過其股東大正資本創辦人兼投資總監陳惠仁接受本地傳媒訪問時卻表示，TVB蝕錢是必經階段，又支持蝕錢，形容不花錢做好口碑，便不能再次有創意及有水準的節目，因做好口碑客人才會回來。
電視廣播TVB股價現升0.26%，報3.86元。
稱TVB蝕錢是必經階段
大正資本陳惠仁在該訪問表示，TVB蝕錢是必經階段，若虧損不發生，便不能再次做出有創意、有水準的節目，如《星夢傳奇》及《中年好聲音》。他指，希望TVB逐步做更多「Talking Point（賣點）」，以及節目進一步優良化。
陳惠仁亦支持TVB蝕錢，他舉例指，要做好節目的第一步便是要花錢，正如要做一間好餐廳，「食材要靚，門面要好，輸錢但做好口碑，客人才會回來」；但他同時表示，要根據具體情況使用資金。
TVB節目《星夢傳奇》及《中年好聲音》：
建議閒時開電視撐旺TVB
訪問中，有關提及基匯資本聯合創辦人吳繼煒，早前認購TVB可換股債券一事，陳惠仁指，吳繼煒是其盟友，經驗、年資也較他豐富，很榮幸吳與他對TVB的投資價值看法一致，亦稱讚其精明。
此外，陳惠仁建議市民，閒時應該開電視撐TVB，指現時新一代不懂亞視及麗的，但仍有TVB，故要珍惜該品牌，「電費不會多很多，大家要撐旺香港的場」。
TVB 2023年中期虧損4.07億
電視廣播TVB早前公布截至6月底止半年業績，期內股東應佔虧損擴大至4.07億元，去年同期蝕2.24億元，去年下半年則蝕5.83億元；收入15.6億元，減少14.3%；EBITDA虧損1.86億元，去年蝕7,201萬元，惟較去年下半年虧損2.24億元，則見虧損環比收窄；每股虧損0.93元，維持不派中期息。