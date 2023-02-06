電視廣播｜TVB小股東：已正式委托律師　準備召開股東特別大會事宜

一班以「大台小股東大聯盟」為名的電視廣播（511）TVB小股東，在社交媒體專頁上表示，就較早前發出公開信，指出因TVB董事局一方未有就TVB有7大過失一事作公開回應，故已正式委托律師，準備召開股東特別大會事宜。

今日「大台小股東大聯盟」在專頁上寫道，「通告各位 TVB 股東，大聯盟已經正式委托顧問及律師準備召開股東特別大會事宜，稍後會正式對向公布有關詳情。」電視廣播暫未作出回應。