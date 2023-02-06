電視廣播｜TVB小股東：已正式委托律師　準備召開股東特別大會事宜

一班以「大台小股東大聯盟」為名的電視廣播（511）TVB小股東，在社交媒體專頁上表示，就較早前發出公開信，指出因TVB董事局一方未有就TVB有7大過失一事作公開回應，故已正式委托律師，準備召開股東特別大會事宜。
今日「大台小股東大聯盟」在專頁上寫道，「通告各位 TVB 股東，大聯盟已經正式委托顧問及律師準備召開股東特別大會事宜，稍後會正式對向公布有關詳情。」電視廣播暫未作出回應。
TVB較早前曾回應指控內容毫無根據
因應網上流傳的《致「TVB」董事局的公開信》，電視廣播早前已作出嚴正聲明，有關指控內容毫無根據，必須澄清以正視聽。電視廣播表示，過去數年，香港飽受社會運動和新冠疫情雙重夾擊，在艱辛的大環境下，TVB仍然保持良好的表現，TVB旗艦電視頻道仍為香港最多觀眾收看的電視頻道，黃金時段總收視率維持在25點以上，觀眾份額為77%。而中國內地業務於去年上半年攀升42%。
TVB又表示，公司十分重視企業管治水平，並嚴格遵守上市規則和廣播條例，與股東及持份者保持透明化的管治模式，在經營好業務的同時一直致力為股東謀求長遠可持續發展的回報。對於該公開信內的指控，TVB予以強烈否認並保留法律追究權利。