非凡提私有化堡獅龍！5股堡獅龍換1股非凡 折讓12%

非凡領越(933)聯同堡獅龍(Bossini，592)聯合公告，於本周一非凡董事會及旗下龍躍消費品(要約人)董事會，要求堡獅龍董事會向計劃股東提出有關要約人以協議安排方式私有化堡獅龍的建議，代價為每註銷5股計劃股份，將配發及發行1股非凡股份予計劃股東，根據非凡停牌前每股報0.54元計，計劃代價的價值相當於每股計劃股份約0.108元。
以堡獅龍停牌前收報0.123元計，私有化作價較現價折讓12.2%。不過公告指，建議為計劃股東提供以較堡獅龍股份現價溢價之退出，並以停牌前30及90個交易日平均收市價每股分別約0.088元及0.096元計，溢價分別約22.73%及12.5%。兩股將於今日復牌。
稱持續虧損 集資有困難
公告指，堡獅龍長期面臨財務挑戰，持續錄得虧損，故需要外部資金。要約人認為，由於堡獅龍股份的流動性較低且交易表現相對較差，堡獅龍從公開股票市場籌集資金將存在一定程度的困難，而要約人相信有關情況在短期內不大可能顯著改善。私有化建議為堡獅龍提供機會，以減少維持其上市地位相關成本及開支，同時為要約人及堡獅龍提供更大靈活性，以推行其長期增長策略。
堡獅龍2023年度虧損2.23億元，虧損按年擴大，收入6.04億元，多3.3%。
要約人又相信，維持堡獅龍上市地位相關行政成本及管理資源已不再合理，私有化建議將減少堡獅龍為維持缺乏融資能力之上市平台而投入行政成本及管理資源，使管理層可專注於堡獅龍集團業務營運。
堡獅龍管理層放棄投票
堡獅龍主席趙建國、行政總裁張智及執行執事余昕於堡獅龍董事會會議上，已放棄投票。堡獅龍獨立董事委員會成員之意見將於接獲獨立財務顧問之意見後發表。非凡董事會認為該建議及該計劃屬公平合理，且符合非凡及非凡股東之整體利益。