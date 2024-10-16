非凡提私有化堡獅龍！5股堡獅龍換1股非凡 折讓12%

非凡領越(933)聯同堡獅龍(Bossini，592)聯合公告，於本周一非凡董事會及旗下龍躍消費品(要約人)董事會，要求堡獅龍董事會向計劃股東提出有關要約人以協議安排方式私有化堡獅龍的建議，代價為每註銷5股計劃股份，將配發及發行1股非凡股份予計劃股東，根據非凡停牌前每股報0.54元計，計劃代價的價值相當於每股計劃股份約0.108元。

以堡獅龍停牌前收報0.123元計，私有化作價較現價折讓12.2%。不過公告指，建議為計劃股東提供以較堡獅龍股份現價溢價之退出，並以停牌前30及90個交易日平均收市價每股分別約0.088元及0.096元計，溢價分別約22.73%及12.5%。兩股將於今日復牌。