韓國現代汽車考慮出售俄羅斯工廠

南韓傳媒報道，韓國現代汽車（Hyundai Motor）正考慮處置暫停的俄羅斯業務的選項，包括可能出售在俄羅斯的工廠。現代汽車在 3 月暫停俄羅斯工廠的運營，該公司的監管文件顯示，該公司在 8 月和 9 月在該國沒有銷售任何汽車。

日產汽車（Nissan Motor）上周表示，將以 1 歐元的價格將其在俄羅斯的業務移交給俄羅斯國營機構NAMI（中央研究開發汽車和發動機研究所），損失約 6.87 億美元。法國雷諾車廠（Renault）則早於5月將俄羅斯資產出售予同一機構，作價約22.9億美元。

南韓的《東亞日報》引述一名汽車行業消息人士稱，現代汽車最近向管理層提交一份報告，分析了在俄羅斯困難的經營環境下的未來前景。

日產雷諾均已出售俄羅斯資產

現代汽車連同其附屬公司起亞汽車公司（Kia Corp.）為全球十大銷量的汽車製造商，該公司每年在俄羅斯生產約 20 萬輛汽車，約佔其全球產能的 4%。