領展中期基金單位派130.08仙按年跌16%　財務成本增六成

領展（823）公布中期業績，截至今年9月底止，可分派總額33.33億元，按年增長1.71%，每基金單位分派130.08仙，按年減少16.35%，如以供股後相同基金單位基數計算，每基金單位分派則增加0.4%。至於領展的財務成本亦增加67.2%至逾10億元，主要由於新增以新加坡元計價的貸款融資以支持新加坡收購項目所致。
期內，領展收益67.25億元，按年升11.3%；物業收入淨額50.63億元，按年升10.4%，主要由於新收購新加坡資產的貢獻及香港市場的穩健表現。投資物業組合估值則下降至2,290.94億元，主要由於收入資本化率擴大反映市場利率上升、市況不明朗因素增加及外幣貶值26.17億元，致基金單位持有人應佔資產淨值亦減少，減4.1%至1,812億元。
香港零售物業組合方面，收益總額及物業收入淨額分別按年增加2.4%及1%；於6月底，物業組合租用率維持在98%的歷史高位，歸因公司採取積極策略，以迎合潛在新商戶的需求；領展期內亦已簽訂逾300份新租約，該年度上半年平均每方呎租金為64.3元，較去年同期有所增長；停車場及相關業務收益錄得按年增長5.2%。
內地物業組合方面，受嚴格控制經營開支，以人民幣計算的物業收入淨額增加2.5%，以港元計算，受外匯影響，收益及物業收入淨額分別下降6%及3%；國際資產組合收益及物業收入淨額，分別增長206.4%及236.9%，至8.61億元及6.03億元，主要來自澳洲及新加坡 新收購資產貢獻。
領展王國龍：跨境消費日常化需改造商場留客
周三（8日）同日，領展行政總裁王國龍亦在官媒《證券時報》撰文，表示在消費行為模式持續演變下，跨境消費日常化，未來將會對商場提出更高要求，商場營運者需要轉變思維，將傳統商場改造為更豐富功能的「第三空間」，才能吸引和留住顧客，才能將挑戰化為機遇，最終實現互利共贏。