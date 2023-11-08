領展中期基金單位派130.08仙按年跌16%　財務成本增六成

領展（823）公布中期業績，截至今年9月底止，可分派總額33.33億元，按年增長1.71%，每基金單位分派130.08仙，按年減少16.35%，如以供股後相同基金單位基數計算，每基金單位分派則增加0.4%。至於領展的財務成本亦增加67.2%至逾10億元，主要由於新增以新加坡元計價的貸款融資以支持新加坡收購項目所致。

期內，領展收益67.25億元，按年升11.3%；物業收入淨額50.63億元，按年升10.4%，主要由於新收購新加坡資產的貢獻及香港市場的穩健表現。投資物業組合估值則下降至2,290.94億元，主要由於收入資本化率擴大反映市場利率上升、市況不明朗因素增加及外幣貶值26.17億元，致基金單位持有人應佔資產淨值亦減少，減4.1%至1,812億元。