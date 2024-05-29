領展全年可分派總額增6.4%　物業零售收益總額按年升逾2%

每平方呎銷售額仍按年增長0.4%

香港物業組合的平均每月租金為64.4元，按年升近1%。香港整體物業組合的商戶每平方呎銷售額按年增長0.4%，較疫情前高1.3%；內地總收益按年增加6.3%，受惠零售資產表現出現好轉、加上新收購的兩項物流資產以及七寶萬科廣場餘下50%權益貢獻，但部分因辦公大樓表現較遜色而抵銷；國際物業組合包括澳洲、新加坡及英國的12項零售及辦公大樓資產，收益升近1.7倍，主要來自新加坡資產的全年收入貢獻。

領展董事會主席聶雅倫表示，儘管受到各項不利因素持續影響，很高興可再次取得穩健的業績。於回顧年度，多元化的效益顯而易見，而集團穩健的資產負債表為其帶來可推動集團增長的併購機會；而領展行政總裁王國龍稱，為開展增長新里程，集團致力強化投資實力，以管理來源多元化的資金及把握更廣泛的投資機會，同時最大限度地降低資金成本並保持穩健的風險管理。中長期而言，透過積極管理物業組合、投資項目、資本和資產，有信心成為世界級的投資者和管理人，為基金單位持有人創造價值，帶來穩定的回報及長期可持續的增長。