領展宣布折讓3成供股集資188億港元　每股供股價44.2元（更新）

領展（2388）宣布，將推出首次供股集資，共集資188億港元，每股供股價44.2元。是次集資將以全面包銷方式進行「5供1」的供股集資，每個供股基金單位認購價44.2元，較周四收報62.8元，折讓29.6%。領展表示，是次供股集資可壯大領展的資本基礎，部署增長新征程，同時將淨負債率降至低於20%。

領展行政總裁王國龍指，供股集資可讓所有基金單位持有人參與領展3.0策略，是公平的做法，集團認為未來將有不同投資機會出現，故此若預先預留資金，可讓領展更有競爭力，而獲得資金後不會即時投入新項目，而是先將債務比例降低，其他放在存款及短線投資。

50%資金用以還債 會否增加派息？

領展表示，供股所得款項淨額將用於償還現有債務，探索投資機遇及用作一般營運資本。供股所得款項淨額約40%至50%將用於2023年到期的總額約70億至80億元的現有銀行貸款、2024年1月1日之後到期約10億至20億元的循環銀行貸款，部分亦用作一般營運資本；其餘部分將用作探索未來投資機遇，尤其專注位於亞太區的零售、停車場、辦公室及物流板塊。

領展行政總裁王國龍表示，今次以供股方式，是由預視加息周期持續，市場資產或有重新定價趨勢，希望預留更多資金，提升競爭力。他又指資金不會立即投入新項目，部分會用作放短線投資及存款。

王國龍又回應，供股集資坦言短暫對派息有影響，但為公司節省利息支出，相信長遠有可觀回報，可讓單位持位人有可觀增長。他亦澄清與新加坡物業收購無關，因已有銀行屬意借錢投資，現正進行債務條款討論，故與新加坡物業收購項目沒有直接關係。

被問到若領展未有新投資項目，會否將剩錢作股息派給股東，執行董事兼首席財務總裁黃國祥則表示暫時未有打算，公司會繼續尋找投資機會。