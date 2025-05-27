領展末期分派增4% 稱租戶租金負擔能力正下降

領展(823)公布3月底止全年業績，期內可分派總額按年增長4.6%，至70.25億元，主要由於香港業績相對較好及上海七寶領展廣場的全年貢獻、財務成本減省以及一次性稅項處置及調整，部分增幅被成本上升所抵銷。每基金單位末期分派137.45仙，升3.7%，全年亦增3.7%，至272.34仙。
領展現報40.85元，無升跌。以全年派息計，股息率6.7厘。
物業收入淨額增5.5%
領展去年度收益及物業收入淨額分別按年增長4.8%及5.5%，至142.23億元及106.19億元，增長主要得益於大部分營運市場的表現均有所改善。投資物業組合的估值則減少6.6%，至2,204.13億元。
面臨競爭成本電子商務及跨境消費挑戰
領展指，去年度業績穩健，在宏觀環境不明朗及業務面對日益嚴峻挑戰的情況下，業務仍展現出抗逆力。儘管很榮幸能夠再次提高可分派總額，卻必須強調，部分利好因素僅屬一次性。因此，須謹慎應對香港及中國內地物業組合所面對的經營環境。在競爭白熱化、成本飆升、電子商務及跨境消費等挑戰下，集團的零售租戶努力應對行業的結構性變化，以致租金負擔能力正在下降。鑒於租賃周期的性質，租金調整及最終對盈利的影響會滯後。
此外，由於香港市場持續重整，加上最近的成交顯示估值下降，集團預期香港的資產估值將面臨更大的下行壓力。
「難預視所付出努力何時帶來回報」
領展預期，業務所面臨的不明朗因素及逆風將在未來一個財政年度持續，須保持耐性與警惕，同時靈活應變，助力領展房託去跨越眼前的不確定性，並驅動高質量盈利增長，「這並不能一蹴而就，而我們難於預視所付出的努力何時會帶來回報。」