領展末期分派增4% 稱租戶租金負擔能力正下降

領展(823)公布3月底止全年業績，期內可分派總額按年增長4.6%，至70.25億元，主要由於香港業績相對較好及上海七寶領展廣場的全年貢獻、財務成本減省以及一次性稅項處置及調整，部分增幅被成本上升所抵銷。每基金單位末期分派137.45仙，升3.7%，全年亦增3.7%，至272.34仙。

領展現報40.85元，無升跌。以全年派息計，股息率6.7厘。

物業收入淨額增 5.5%

領展去年度收益及物業收入淨額分別按年增長4.8%及5.5%，至142.23億元及106.19億元，增長主要得益於大部分營運市場的表現均有所改善。投資物業組合的估值則減少6.6%，至2,204.13億元。