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財經
2023-12-08 16:30:00

首富李嘉誠「紅顏知己」周凱旋金句一覽　精選12句精警金言

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首富李嘉誠「紅顏知己」周凱旋金句一覽，精選12句精警金言。

首富李嘉誠「紅顏知己」周凱旋金句一覽，精選12句精警金言。

有首富李嘉誠「紅顏知己」之稱的維港投資聯合創辦人周凱旋，周四（8日）出席FII PRIORITY亞洲峰會，提到不少金石良言。其實過往周凱旋亦有在不同活動及訪問中，留下不少精句。以下《am730》將為讀者整理及精選12句周凱旋說過的金言。

周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖）

FII PRIORITY 亞洲峰會

  • 山雨欲來風滿樓（引述李嘉誠）
  • 永遠不要被套牢（Never Get Stuck）
  • 公司缺乏反事實思維最多蝕本，若是社會就會付出大代價
  • 香港是大家每個人的屋企，港人不應悲觀
  • 所有政府應考慮把諫官制度化，回顧古代，每日也有諫官上奏；或許有一半的諫官也不得善終，但這仍是值得考慮的自我制衡
  • 金融的事總有高低、有困難，討論單日的高低沒有具體意義
首富李嘉誠「紅顏知己」周凱旋金句一覽，精選12句精警金言。

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2018年UBS瑞銀活動

  • 教育辦不好，是對未來的罪行
  • 一人力量不能改變太多，要大家一起做，要靠科技，結合同理心和創意

2015年李嘉誠基金會資助活動

  • 不要聽那些「二打六」經濟分析員，日日在亂講，簡直是害香港。有次我看電視節目，講股票好像講馬一樣，好不應該。
  • 有些人喜歡領導，但未必有好結果；有些人想服務，又出不來
  • 沒有一個有錢人會在乎富豪排名，有錢人也不會和你分享他有多少錢
  • 從政的人比較Single-minded（一心一意）
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