首富李嘉誠「紅顏知己」周凱旋金句一覽，精選12句精警金言。

一人力量不能改變太多，要大家一起做，要靠科技，結合同理心和創意

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不要聽那些「二打六」經濟分析員，日日在亂講，簡直是害香港。有次我看電視節目，講股票好像講馬一樣，好不應該。

有些人喜歡領導，但未必有好結果；有些人想服務，又出不來

沒有一個有錢人會在乎富豪排名，有錢人也不會和你分享他有多少錢