首富李嘉誠「紅顏知己」周凱旋金句一覽，精選12句精警金言。

有首富李嘉誠「紅顏知己」之稱的維港投資聯合創辦人周凱旋，周四（8日）出席FII PRIORITY亞洲峰會，提到不少金石良言。其實過往周凱旋亦有在不同活動及訪問中，留下不少精句。以下《am730》將為讀者整理及精選12句周凱旋說過的金言。
FII PRIORITY 亞洲峰會
- 山雨欲來風滿樓（引述李嘉誠）
- 永遠不要被套牢（Never Get Stuck）
- 公司缺乏反事實思維最多蝕本，若是社會就會付出大代價
- 香港是大家每個人的屋企，港人不應悲觀
- 所有政府應考慮把諫官制度化，回顧古代，每日也有諫官上奏；或許有一半的諫官也不得善終，但這仍是值得考慮的自我制衡
- 金融的事總有高低、有困難，討論單日的高低沒有具體意義
2018年UBS瑞銀活動
- 教育辦不好，是對未來的罪行
- 一人力量不能改變太多，要大家一起做，要靠科技，結合同理心和創意
2015年李嘉誠基金會資助活動
- 不要聽那些「二打六」經濟分析員，日日在亂講，簡直是害香港。有次我看電視節目，講股票好像講馬一樣，好不應該。
- 有些人喜歡領導，但未必有好結果；有些人想服務，又出不來
- 沒有一個有錢人會在乎富豪排名，有錢人也不會和你分享他有多少錢
- 從政的人比較Single-minded（一心一意）