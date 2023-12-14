首跌出三甲！香港企業管治亞洲排名第六 台灣新加坡並列第三

亞洲公司管治協會(ACGA)發表兩年一度《亞洲公司管治觀察報告》，香港由亞洲第二位，跌至第六位，為下跌最嚴重地區，並為相關報告2003年推出以來，首次跌出亞太區三甲。ACGA指，香港得分仍保持不變，不過其他8個市場卻錄得兩分以上的改變，相比之下香港已不再擁有領先地位(Hong Kong is no longer moving ahead)。 最近排名中，澳洲蟬聯首位；日本由第五位升至第二位；新加坡跌一位至第三；傳統上一直徘徊在第九位的韓國，升至第八；發起企業永續指南並設立新商業法院的台灣上升了一級，與新加坡並列第三，印度亦升一級，與香港並列第六；中國則排名第十。

企業管治｜港股改革未解決投資者擔憂 報告指，香港最主要的失分在政府與公共治理、監管能力與企業管治改革，以及公民社會與媒體。報告又特別表明，香港近年同股不同權、第二上市及允許未有盈利的生物科技股上市，相關公司遵從的規則較不同且弱，(they play by a set of very different - and much weaker - rules)，並已佔股市市值20%，而十大市值公司中，有5家為第二上市或同股不同權公司。報告指，港股過去幾年的市場改革滿足了發行人的需求及願望，但沒有解決投資者擔憂。

企業管治｜通過虛擬股東會令人失望 報告又指，香港企業管治排名急速下跌的原因，是對新政治局面下，協會關注支持企業管治生態的機構與系統的自主權與實力情況，並明言證監會在市場改革問題上沒有直言(less outspoken)；又指監管機構在新冠肺炎疫後，極速並沒有經過詳細討論就允許股東會以全虛擬方式舉行，對此感到失望。另外，報告亦關注香港媒體的第四權受限，以及學者外流的情況。 不過報告亦指，香港在執法一項仍獲高評分，在審計方面表現亦良好，在企業管治方面的得分亦不錯，監管機構仍有效運作。