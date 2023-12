首跌出三甲！香港企業管治亞洲排名第六 台灣新加坡並列第三

亞洲公司管治協會(ACGA)發表兩年一度《亞洲公司管治觀察報告》,香港由亞洲第二位,跌至第六位,為下跌最嚴重地區,並為相關報告2003年推出以來,首次跌出亞太區三甲。ACGA指,香港得分仍保持不變,不過其他8個市場卻錄得兩分以上的改變,相比之下香港已不再擁有領先地位(Hong Kong is no longer moving ahead)。

企業管治|港股改革未解決投資者擔憂

報告指,香港最主要的失分在政府與公共治理、監管能力與企業管治改革,以及公民社會與媒體。報告又特別表明,香港近年同股不同權、第二上市及允許未有盈利的生物科技股上市,相關公司遵從的規則較不同且弱,(they play by a set of very different - and much weaker - rules),並已佔股市市值20%,而十大市值公司中,有5家為第二上市或同股不同權公司。報告指,港股過去幾年的市場改革滿足了發行人的需求及願望,但沒有解決投資者擔憂。