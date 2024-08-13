香港中小企營商指數跌至兩年低 反映對本季生意額信心回落

「生產力局‧中小企支援」公布今年第三季「渣打中小企指數」調查結果，本季綜合營商指數回落4.8至42.5，是自2022年第三季以來最低的水平，亦是近兩年低位，反映中小企對本季生意額信心回落。

行業指數僅建造業呈現輕微上升 調查顯示，五大分項指數全線下跌，當中以「環球經濟」(29.5)、「盈利表現」(35.1)及「營業狀況」(39.4)的跌幅最為顯著。 而本季綜合營商行業指數方面，在11大行業中，僅「建造業」呈現輕微上升，錄得1.8；其餘10個行業指數均錄得跌幅，當中「地產業」於今季大幅回落，下跌15至本季的37.3，上季該行業增幅超過10點。 另外，「資訊及通訊業」(47.9)及「金融及保險業」(44.2)分別錄得9.8及7.5的跌幅，跌穿50的中性水平線。

92%受訪中小企今季會維持或增加投資 整體投資趨勢方面，92%受訪中小企表示會在本季維持或增加投資，與上季數字相若，當中佔比最高的行業為「住宿及膳食服務業」(98%)、「社會及個人服務業」(98%)、「專業及商用服務業」(96%)、「金融及保險業」(94%)及「零售業」(93%)。 渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆表示，最新指數顯示本港中小企營商信心持續疲弱，在未來可能面臨更多挑戰的情況下，這種悲觀情緒或會維持，對本港下半年增長前景帶來壓力。 至於外圍因素方面，「環球經濟」分項指數下跌至30以下，反映中小企對於美國大選的不確定性，以及內地經濟放緩情況持謹慎態度。由於數個行業均有受壓情況，該行認為成本上漲放緩及美國減息周期即將開始，只能帶來短暫的幫助。在市場信心薄弱下，預料未來數季經濟復甦的幅度溫和。