香港寬頻中期盈利跌93.4%　受累手機等銷售表現遜預期

集團展望下半年，隨着利率預期放緩，已做好充分準備繼續推進策略藍圖，重點仍然是提高營運效率，保持執行靈活性，以提高盈利能力。同時，將考慮再融資的可能性，以改善資本架構。此等策略舉措對於集團在經濟不明朗下保持韌性及穩定性至關重要，從而確保未來發展機遇處處。

香港寬頻今年推出新的25GB光纖網絡服務

香港寬頻持股管理人、執行副主席兼行政總裁楊主光表示，未來會否加大派息力度，要視乎公司往後的業績增長幅度、派息是否支持公司業務發展增長及發展方向而定。他又透露，公司將於今年推出新的25GB光纖網絡服務，相關服務的每月收費將不逾1,000元，並於6月開始為旗下客戶安裝。

而香港寬頻持股管理人及財務總裁余頌廷表示，現時仍有充裕資金應付利息及其他投資方面的開支，並認為公司現時沒有商業減值的需要。