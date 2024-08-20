香港小輪半年純利少0.5% 渡輪虧損收窄至3百萬

旅遊復甦有助洋紫荊維港遊業務

集團指，渡輪業務虧損減少主要由於北角至觀塘的運載危險品車輛服務航線已獲運輸署批准今年1月28日起加價，以及本港旅遊業持續復甦有助洋紫荊維港遊業務。另外，集團正逐步擴充醫療專科業務，除與國際腫瘤護理醫療集團ICON合作，在尖沙咀H Zentre設立癌症中心，同時在該廈自營「全面醫護專科中心」，提供心臟科、外科、骨科、整形外科、類風濕科及泌尿科等專科服務，業績穩步上揚並於期內繼續錄得盈利。

北上消費需待熱潮稍退方有轉機

展望未來，集團指自今年8月28日港府宣布撤銷所有住宅物業需求管理措施和金管局修訂宏觀監管措施後，住宅物業市場一度有所改善，交投活躍，但在利率較為高企環境下，市況於近月又再度回落。隨著香港政府致力推動盛事經濟，推出多項重點項目，以及中央政府今年5月宣布再增加8個內地城市到港澳自由行，新政策有力提振消費並帶動旅遊、酒店、餐飲和零售等不同行業，有助相關行業復甦。此外，受惠於香港政府多項人才計劃，自2022年底起抵港人才已超過13萬人，對本港的房屋、醫療和教育等各方面帶來新增需求，假以時日，各項有利香港措施將會功效彰顯，惟近日由於本港市民熱衷於北上消費，令本地餐飲及零售業生意減少，需待熱潮稍退及業界部署應變策略，方可以有轉機。集團預期下半年主要收益仍將來自商舖及商場租金及銀行存款利息收入。