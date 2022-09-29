香港強積金規模料跌回1萬億以下 首9個月人均蝕5.4萬

受全球通脹、加息及經濟衰退等因素影響，亦令打工人的強積金結餘一縮再縮。積金評級估計，計入強積金供款後，9月份強積金成員平均帳戶結餘預計約為21.37萬元，較8月減少約1.44 萬元，亦較去年年底下跌約4.39萬元。

積金評級估計，即使本月最後一周市場保持平穩，強積金總資產在本月底將收縮至9,770億元，兩年多以來首次跌回不足1萬億元。

強積金研究機構積金評級預計，9月份強積金帳面虧損約697億元，是今年以來錄得第8個月虧損，457萬名強積金成員每人平均帳面單月虧損約1.52萬元。累計今年首9 個月，帳面虧損約2,465億元，人均虧損約5.38萬元，即今年每名打工作每月平均蝕約6,000元。

積金局罕有地作出回應，強積金是長線儲蓄投資，其間無可避免經歷不同的經濟周期，現時投資虧損只屬帳面虧蝕，呼籲市民毋須過分擔心短期市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。

積金局：忌捕捉市況 免得不償失

積金局表示，強積金在過去21年間有14年錄得正回報，而錄得負回報的年度其後通常亦能回升。以過去5 年為例，扣除收費和開支後，強積金其中3 年的淨回報已超過一成。截至今年6 月底，強積金的年率化淨回報率為2.8% ，高於同期的1.8%年率化通脹率，顯示強積金制度長遠經得起考驗。

積金局認為，市民應定期審視強積金投資組合，並根據個人的投資目標和風險承受能力等因素作出相應調整，積金局網站「強積金基金平台」亦有提供強積金的累積回報及年率化回報等數據，而缺乏投資知識和時間管理強積金的市民，亦可考慮DIS基金。