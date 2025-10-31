香港經濟｜第三季GDP增長3.8%勝預期　政府稱經濟表現蓬勃

政府統計處發布的預先估計數字顯示，香港第三季經濟按年增長3.8%，高於市場預期的3%，較上季增加0.7個百分點，經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值進一步上升0.7%。
受出口繼續大幅上升及內部需求持續擴張帶動，第三季香港經濟表現蓬勃。整體貨品出口總額按年錄得12.2%的實質升幅，進口亦升11.7%。服務輸出第三季按年上升6.1%，較第二季的8.6%實質升幅有所放緩。服務輸入第三季實質上升2.6%，而第二季的升幅為7.3%。
私人消費開支在第三季按年上升2.1%，較上季擴大0.2個百分點。政府消費開支錄得1.6%的實質升幅，較上季的2.5%升幅有所放緩。
訪港旅遊業持續增長
政府發言人表示，按主要開支組成部分分析，電子相關產品需求強勁和區域貿易往來暢旺，帶動整體貨物出口在第三季繼續顯著增長。服務輸出亦明顯擴張，主要受訪港旅遊業持續增長，以及跨境金融活動在環球股市上升的情況下表現活躍所支持。本地方面，私人消費開支進一步增長。隨著經濟擴張及住宅物業市場回穩，整體投資開支升幅加快。
發言人說，展望未來，香港經濟在今年餘下時間應會進一步穩健增長。環球經濟短期內維持溫和增長，加上電子相關產品近期持續強勁的需求，應會進一步支持香港的貨物出口。訪港旅客人次繼續上升及金融市場活動暢旺應會進一步為服務出口提供動力。本地方面，美國自今年9月以來重啓減息，有利資產市場氣氛；加上消費信心逐漸恢復，營商氣氛與今年較早時相比亦有顯著改善，這些發展應會支持本地消費和投資活動。政府多項發展經濟和開拓多元化市場的措施亦會提供支持。然而，外部不確定性，特別是貿易壁壘對環球經濟、國際貿易及金融狀況帶來的持續影響，仍需密切關注。