香港經濟｜第三季GDP增長3.8%勝預期　政府稱經濟表現蓬勃

政府統計處發布的預先估計數字顯示，香港第三季經濟按年增長3.8%，高於市場預期的3%，較上季增加0.7個百分點，經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值進一步上升0.7%。

受出口繼續大幅上升及內部需求持續擴張帶動，第三季香港經濟表現蓬勃。整體貨品出口總額按年錄得12.2%的實質升幅，進口亦升11.7%。服務輸出第三季按年上升6.1%，較第二季的8.6%實質升幅有所放緩。服務輸入第三季實質上升2.6%，而第二季的升幅為7.3%。

私人消費開支在第三季按年上升2.1%，較上季擴大0.2個百分點。政府消費開支錄得1.6%的實質升幅，較上季的2.5%升幅有所放緩。