香港經濟｜3月標普全球PMI回落至53.5　私企對來年銷售增長仍樂觀

標普全球公布3月香港特區採購經理指數（PMI）數據，指3月指數較2月的53.9下降0.4，降至53.5；儘管增長率較上月放緩，但綜觀目前第1季的擴張期，改善程度仍屬歷史高位之一，現仍處50的「榮枯線」上。
供應鏈問題已紓缓
標普全球指，隨着管商環境在疫控鬆綁後持續好轉，香港私營經濟於首季最後一月保持強勁增長；客戶需求與產出量同時攀升，企業在3月增加採購，並擴充人手，儘管商業信心自2月高位回落，整體依然樂觀。此外，供應鏈問題已紓缓，惟價格壓力卻仍在加劇。
市場對企業產品及服務的需求轉佳，延續年初以來升勢，而擴張速度更達2011年1月以來最快。隨着內地與香港疫後經濟好轉，兩地新接整體訂單量亦大幅上升，季尾積極增產，當中以消費性服務業3月的業務增長最為突出。
由於訂單急增，企業積壓的工作量因而連續三個月累升，並進而增聘人手，以期清理末完成的業務，但有受訪業者透露，因僱員離職，所以就業增長不大；而私企3月普遍看好經營前景，對來年的銷售增長表示樂觀，因此整體商業信心雖從上月的歷史高位回落，但仍遠高於12個月平均線。
需留意人力緊絀情況
標普全球市埸財智經濟硏究部副總監Jingyi Pan稱，指數反映香港經濟繼續受惠重啟，並以強勁增長於首季作結；3月PMI報告同時反映營商信心大增，對訂單需求攀升預示企業於夫來數月增產，提出了有力支持。
但Jingyi Pan指，投入成本通張於3月再次急升，令產出價格出現近12年以來的最大升幅，雖反映蓬勃的大門重新開放，但值得審視它如何影響企業的後續經營發展。此外，人力市場緊絀，亦是另一有待觀察範圍，因薪資通脹升至2013年以來新高。