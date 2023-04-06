香港經濟｜3月標普全球PMI回落至53.5　私企對來年銷售增長仍樂觀

標普全球公布3月香港特區採購經理指數（PMI）數據，指3月指數較2月的53.9下降0.4，降至53.5；儘管增長率較上月放緩，但綜觀目前第1季的擴張期，改善程度仍屬歷史高位之一，現仍處50的「榮枯線」上。

供應鏈問題已紓缓

標普全球指，隨着管商環境在疫控鬆綁後持續好轉，香港私營經濟於首季最後一月保持強勁增長；客戶需求與產出量同時攀升，企業在3月增加採購，並擴充人手，儘管商業信心自2月高位回落，整體依然樂觀。此外，供應鏈問題已紓缓，惟價格壓力卻仍在加劇。

市場對企業產品及服務的需求轉佳，延續年初以來升勢，而擴張速度更達2011年1月以來最快。隨着內地與香港疫後經濟好轉，兩地新接整體訂單量亦大幅上升，季尾積極增產，當中以消費性服務業3月的業務增長最為突出。

由於訂單急增，企業積壓的工作量因而連續三個月累升，並進而增聘人手，以期清理末完成的業務，但有受訪業者透露，因僱員離職，所以就業增長不大；而私企3月普遍看好經營前景，對來年的銷售增長表示樂觀，因此整體商業信心雖從上月的歷史高位回落，但仍遠高於12個月平均線。