香港1月零售額僅升0.9%遜預期　 發言人：升幅放緩乃農曆新年時間不同所致

政府統計處周四（3月1日）公布最新零售業銷貨額數字，2024年1月的零售業總銷貨價值的臨時估計為365億元，較2023年同月上升0.9%，大遜於市場預期升6.9%。而扣除價格變動後，零售業總銷貨數量估計按年下跌1.2%；全年零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，按年下跌20.9%。
政府統計處指，1月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.5%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，較2023年同月下跌20.9%；2023年12月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2022年同月下跌29.5%。
按年比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升25.2%。其次為其他未分類消費品上升7.4%；服裝上升5.2%；藥物及化妝品上升25.2%；汽車及汽車零件上升23.7%；傢具及固定裝置上升20.5%；書報、文具及禮品上升27.8%；以及眼鏡店上升0.7%。
超市貨品銷貨價值下跌9.3%
另一方面，2024年1月與2023年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌9.3%。其次為食品、酒類飲品及煙草下跌8.0%；電器及其他未分類耐用消費品下跌26.2%；百貨公司貨品下跌9.2%；燃料下跌14.5%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌8.2%；以及中藥下跌20.1%。
發言人：升幅放緩乃農曆新年時間不同所致
政府發言人表示，零售業總銷貨價值在1月按年繼續上升，但升幅有所放緩，部分是農曆新年的時間不同所致。因此，待取得2月份的零售數據後，合計兩個月的數據並與其他相關因素一併分析，將能更有效評估最新的零售銷售表現。
展望未來，發言人指出訪港旅客人數隨接待能力進一步恢復和舉辦盛事活動而繼續上升，將對零售業務有利。住戶收入增加及政府提振消費氣氛的措施也應提供支持。政府會繼續留意相關情況。