香港5月破產呈請創逾兩年新高　財庫局：不能準確反映香港經濟實況

財經事務及庫務局其後於社交平台發文指，單從個別月份的起跌，不能準確反映香港經濟的實況。

破產管理局公布5月數據，數據顥示，5月個人破產呈請錄得871宗，按月上升17.39%、按年多34.83%，創2022年4月後錄930宗後的新高。

財庫局於社交平台發文表示，翻查4月數據，個人破產及公司清盤個案數字均比3月下降，反映即使在同一季度，單月個人破產及公司清盤數字時有波動。該局認為，單從個別月份的起跌，不能準確反映香港經濟的實況。事實上，綜合各項經濟指標，香港經濟正穩步上揚，展現出復蘇勢頭，並指需要從更宏觀的數據分析，方能準確評估香港經濟的走勢。

當局指，香港首季GDP同比增長2.7%。目前香港失業率維持於3%的低水平，種種數據亦顯示，香港宏觀經濟形勢穩中向好。

文中又寫道，從整體經濟數據來看，單月個人破產及公司清盤數字的升跌實際上未能反映整體趨勢和經濟實況。香港的經濟表現，包括GDP增長、失業率、出口、零售及旅遊業等方面均顯示出經濟正在穩步上揚。

當局補充，隨着多項利好因素的推動，對香港經濟的未來充滿信心，並會持續透過結合「有為政府」和「高效市場」，進一步提升的競爭力，讓香港發展走上新台階。