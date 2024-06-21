香港5月破產呈請創逾兩年新高　財庫局：不能準確反映香港經濟實況

破產管理局公布5月數據，數據顥示，5月個人破產呈請錄得871宗，按月上升17.39%、按年多34.83%，創2022年4月後錄930宗後的新高。
財經事務及庫務局其後於社交平台發文指，單從個別月份的起跌，不能準確反映香港經濟的實況。
財庫局FB發文「還擊」
財庫局於社交平台發文表示，翻查4月數據，個人破產及公司清盤個案數字均比3月下降，反映即使在同一季度，單月個人破產及公司清盤數字時有波動。該局認為，單從個別月份的起跌，不能準確反映香港經濟的實況。事實上，綜合各項經濟指標，香港經濟正穩步上揚，展現出復蘇勢頭，並指需要從更宏觀的數據分析，方能準確評估香港經濟的走勢。
當局指，香港首季GDP同比增長2.7%。目前香港失業率維持於3%的低水平，種種數據亦顯示，香港宏觀經濟形勢穩中向好。
文中又寫道，從整體經濟數據來看，單月個人破產及公司清盤數字的升跌實際上未能反映整體趨勢和經濟實況。香港的經濟表現，包括GDP增長、失業率、出口、零售及旅遊業等方面均顯示出經濟正在穩步上揚。
當局補充，隨着多項利好因素的推動，對香港經濟的未來充滿信心，並會持續透過結合「有為政府」和「高效市場」，進一步提升的競爭力，讓香港發展走上新台階。
今年全年清盤數或是逾10年最高
5月數據又指，公司強制清盤呈請為61宗，按月減少7.58%、按年升84.85%；發出接管令或破產令則錄得624宗，按月跌27.36%、按年減少8.5%。期內，法院發出清盤令數量為43宗，按月升13.16%、按年跌18.87%。
總結首5個月，法院共發出183個清盤令。據資料顯示，2023年全年法院發出354個清盤令，為自2010年以來最高，意味今年全年清盤數或是逾10年最高。