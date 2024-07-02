香港5月零售額按年跌11.5%　政府：消費模式轉變及港匯高企影響

政府統計處指，在2024年5月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.7%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為26億元，較去年同月上升21.9%。2024年4月的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年同月上升11.5%。與去年同期比較，2024年首五個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌1%。

政府統計處周五（7月2日）公布，5月零售業總銷貨價值臨時估計為305億元，跌11.5%，遜預期。2024年5月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2023年同月下跌14.7%。與2023年同期比較，2024年首5個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌6.1%。

汽車及汽車零件跌29.8%

扣除其間價格變動後，2024年5月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌12.9%。今年4月的零售業總銷貨數量的修訂估計較去年同月下跌16.5%。與去年同期比較，今年首五個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌7.7%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2024年5月與2023年五月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌3.4%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值下跌8.9%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌21.4%）；服裝（下跌18.8%）；食品、酒類飲品及煙草（下跌4.1%）；百貨公司貨品（下跌21.1%）；汽車及汽車零件（下跌29.8%）；燃料（下跌11.6%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌11.7%）；傢具及固定裝置（下跌15.9%）；中藥（下跌15.1%）；以及眼鏡店（下跌18.4%）。而藥物及化妝品的銷貨價值上升2.5%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值上升2.2%）；以及書報、文具及禮品（上升6.9%）。