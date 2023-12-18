馬時亨執掌富衛專訪 歷年金句盤點

「成世人最憎有人話我涼薄，係冇智慧嘅言論。」

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「我好唔開心，肉體、心靈嘅受傷，用咩錢都不能彌補。」

「我好唔開心，肉體、心靈嘅受傷，用咩錢都不能彌補。」

「我好唔開心，肉體、心靈嘅受傷，用咩錢都不能彌補。」

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「我好唔開心，肉體、心靈嘅受傷，用咩錢都不能彌補。」

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