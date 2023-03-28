馬雲回國｜阿里重組設6大業務 或獨立分拆「24年來最重要變革」

創辦人馬雲外遊1年回國後，阿里巴巴(9988)即見大動作！集團今日公布啟動新一輪公司重組，主席兼首席執行官張勇以《唯有自我變革，才能開創未來》向員工發信，稱集團將迎來創辦24年最重要的一次組織變革。根據方案，阿里巴巴集團下，將設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團和多家業務公司。

在信中，張勇要求員工回歸創業者狀態再出發，「不擁抱變化就會變得僵化，不改變自身就會被時代打敗」。

張勇兼任阿里雲智能集團 CEO

根據全員信，張勇兼任阿里雲智能集團CEO；戴珊任淘寶天貓商業集團CEO；俞永福任本地生活集團CEO；萬霖繼續擔任菜鳥集團CEO；蔣凡任國際數字商業集團CEO；樊路遠任大文娛集團CEO。其他公司也將獨立經營管理。今次組織治理變革由張勇發起，已分別經集團合夥人與董事會一致通過。

各業務集團分別成立董事會

今次重組的一個關鍵動作是，各業務集團分別成立董事會，實行董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團則全面實現控股公司管理。在公開信中，張勇稱，「市場是最好的試金石，未來，具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性」。

目前，阿里旗下阿里雲、菜鳥等多個業務已是市場頭部企業，盒馬、平頭哥等業務融資上市傳聞不斷。對六大業務集團和業務公司而言，全面獨立經營有利於市場更好對價值稱重，「讓員工真正走向為自己的業務而戰」。

形成「 1+6+N 」架構 「大中台」影響漸減

據指，近兩年張勇在內外部多次強調，敏捷組織是實現多業務多業態超大型企業高效治理的路徑。此次形成「1+6+N」組織架構，即是敏捷組織理念進一步深化的自然結果，意味著阿里走向組織治理全新階段。同時，阿里的職能部門也將迎來有序變化，集團中後台將全面做輕、做薄，意味阿里從2015年以來建立的「大中台」能力會逐步被前台吸收，以更敏捷方式服務。