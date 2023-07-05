馬雲足跡｜阿里巴巴馬雲遊中亞　與巴基斯坦前國務部長聚會

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲自卸下阿里內的業務後，到多間大學擔任教授，又不時周遊列國，令外界對他足跡行蹤大感興趣。據外媒報道，馬雲近日現身於巴基斯坦，並與該國前國務部長聚會。

馬雲與巴基斯坦前國務部長聚會

馬雲近日現身於巴基斯坦。巴基斯坦前國務部長兼NutShell集團的創辦人Muhammad Azfar Ahsan，上周四（7月1日）於社交平台上，上載有關馬雲的照片。

他又提到，與馬雲在巴基斯坦的第二大城市拉哈爾會面，又稱讚馬雲「作為一位備受讚譽的科技企業家，為巴基斯坦未來的商業投資帶來希望」（Ma being a heralded tech entrepreneur brings hope for future business ventures in Pakistan）。

Muhammad Azfar Ahsan亦有透露，馬雲將在拉哈爾停留超過20個小時，行程十分低調，陪同人員包括5名中國人和2名外國人，而他早前則考察孟加拉國和尼泊爾。