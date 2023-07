馬雲足跡｜阿里巴巴馬雲遊中亞　與巴基斯坦前國務部長聚會

馬雲與巴基斯坦前國務部長聚會

馬雲近日現身於巴基斯坦。巴基斯坦前國務部長兼NutShell集團的創辦人Muhammad Azfar Ahsan,上周四(7月1日)於社交平台上,上載有關馬雲的照片。

他又提到,與馬雲在巴基斯坦的第二大城市拉哈爾會面,又稱讚馬雲「作為一位備受讚譽的科技企業家,為巴基斯坦未來的商業投資帶來希望」(Ma being a heralded tech entrepreneur brings hope for future business ventures in Pakistan)。

Muhammad Azfar Ahsan亦有透露,馬雲將在拉哈爾停留超過20個小時,行程十分低調,陪同人員包括5名中國人和2名外國人,而他早前則考察孟加拉國和尼泊爾。