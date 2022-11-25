駐港地區總部連跌3年 趨勢持續或損香港競爭力

政府調查發現，今年駐港公司數目為8,978間，按年減少71間或0.8%，為2018年來首次跌穿9,000間的水平。當中，在港設地區總部的數目已連跌第三年，按年減少46間或3.2%至1,411間，3年間減少130間或8.4%。分析相信，駐港公司數目短期內難以明顯反彈，又擔心駐港公司數目減少趨勢持續，企業在其他地區如新加坡建立生態圈，將不會在短時間內回流，將會影響香港在國際間的競爭力，建議政府推實質措施，以經濟為主要目的，而非流於口號式說故事，以建立外資信心。

根據投資推廣署及政府統計處發表今年「香港境外母公司的駐港公司統計調查」，駐港公司數目已跌穿9,000間水平，其中經濟效益最大的地區總部數目連跌第三年至1,411間。由於地區總部數目減少，就業人數亦大幅下跌，今年較去年減少多達2.5萬人，相比疫情前2019年的水平更大減5.9萬人，減幅高達三成。

駐港公司減至不足9000間 2018年首次

有經濟師預料，短期境外駐港公司數目難以明顯反彈，雖然放寬防疫政策有助吸引企業，惟地緣政治及內地經濟增速放緩的結構性因素仍會持續影響外資駐港意欲，拖累香港經濟潛在增長及國際競爭力。

分析認為，香港放寬防疫政策較其他地區慢令港成本相對高是駐港人數減少的原因之一，相信防疫限制放寬後，內地公司來港設立辦公室數目或會增加。不過在中美角力之下，外資公司利益恐受損，駐港的優勢已不及以往。

按地區劃方，歐美國家駐港地區總部數目普遍下跌，美國公司減少5.5%至240間，英國公司減少2.9%至134間，法國公司減少10.1%至80間；不過德國有上升，增加5間或5.7%至92間。

歐美公司數目減 僅德國上升

亞洲方面，內地公司減少1間至251間，日資公司及新加坡公司則分別增加2間及4間，至212間及49間。