騰訊上季經調整盈利多30% 勝預期 末期息4.5元

分部表現方面，騰訊增值服務上季收入790.22億元，多14%，毛利升19%，至441.57億元；當中國際市場遊戲收入160億元，升15%；本土市場遊戲收入升23%，至332億元。另外，上季營銷服務業務收入升17%，至350億元，毛利多19%，至201.97億元，得益於廣告主對視頻號、小程序及微信搜一搜廣告庫存的強勁需求。金融科技及企業服務上季收入561.25億元，多3%，毛利264.6元，增11%。

今年計劃至少回購 800 億元

騰訊又指，去年合共回購總值約1,120億港元的股份，今年計劃至少回購價值800億港元的股份。

集團指，數月前重組了AI團隊以聚焦於快速的產品創新及深度的模型研發、增加了 AI相關的資本開支、並加大對原生AI產品的研發和營銷力度。集團相信，這些加大的投資，會通過提升廣告業務的效率及遊戲的生命周期而帶來持續的回報，並隨著個人AI應用的加速普及和更多企業採用我們的AI服務，創造更長遠的價值。