騰訊曾見「啡底」 二萬三受阻 逾千億搶ATM

雖然資金繼續瘋搶科技股，惟恒生指數二萬三大關仍遇阻，昨升357點至高見22,977點後即掉頭，一度倒跌301點，收市拗腰令跌幅收窄至4點，報22,616點；恒生科技指數則報5,499點，失26點或0.5%。港股過山車下，主板錄高達4,002億元成交額，為約4個月來最高。

股王單日吸近2百億北水

北水幾乎一面倒掃入科技股，騰訊昨滬深港股通合共淨吸資191.8億元，阿里流入84.7億元，中芯國際(981)及小米集團(1810)亦齊齊錄逾40億元北水流入。整體港股通昨則錄逾107.7億元淨買入。

高盛調高中國指數目標

恒指連升多周後，已接近不少大行去年底目標價，或掀起新一輪重估潮。繼中銀國際上周將恒指目標價由22,000點大升3,700點，至25,700點後，高盛亦調高MSCI中國指數和滬深300指數目標價，前者12個月目標價由75點，升至85點；後者由4,600點，上調至4,700點，預計上行空間分別為16%及19%。該行認為，DeepSeek改善內地科技AI成本及增長前景，預料中國股票公允值有15%至20%提升，因而或錄逾2千億美元的投資組合資金流入。