騰訊曾見「啡底」 二萬三受阻 逾千億搶ATM

騰訊控股(700)接入DeepSeek一如市場預期掀起無限憧憬，「股王」昨一度瘋漲7.8%，至512元，為約3年半以來首次重返「啡底股」，成交額更高達630億元，為近4年來最多，為撇除南非基金Prosus減持日子後最大單日成交，連同阿里巴巴(9988)及美團(3968)則合共近1,143億元成交，佔昨整體成交額28.6%。
雖然資金繼續瘋搶科技股，惟恒生指數二萬三大關仍遇阻，昨升357點至高見22,977點後即掉頭，一度倒跌301點，收市拗腰令跌幅收窄至4點，報22,616點；恒生科技指數則報5,499點，失26點或0.5%。港股過山車下，主板錄高達4,002億元成交額，為約4個月來最高。
股王單日吸近2百億北水
北水幾乎一面倒掃入科技股，騰訊昨滬深港股通合共淨吸資191.8億元，阿里流入84.7億元，中芯國際(981)及小米集團(1810)亦齊齊錄逾40億元北水流入。整體港股通昨則錄逾107.7億元淨買入。
高盛調高中國指數目標
恒指連升多周後，已接近不少大行去年底目標價，或掀起新一輪重估潮。繼中銀國際上周將恒指目標價由22,000點大升3,700點，至25,700點後，高盛亦調高MSCI中國指數和滬深300指數目標價，前者12個月目標價由75點，升至85點；後者由4,600點，上調至4,700點，預計上行空間分別為16%及19%。該行認為，DeepSeek改善內地科技AI成本及增長前景，預料中國股票公允值有15%至20%提升，因而或錄逾2千億美元的投資組合資金流入。
另外，中金報告認為騰訊接入DeepSeek為企業服務及其他業務帶來機遇，因而將騰訊目標價上調18%，至570元，潛在升幅15.5%，維持「跑贏大市」評級。