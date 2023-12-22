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財經
2023-12-22 15:40:24

騰訊700｜「股王」股價單日曾插15%　年內累跌近兩成

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騰訊700｜「股王」股價單日大插15%　較年內累跌近兩成

騰訊700｜「股王」股價單日大插15%　較年內累跌近兩成

有「股王」之稱的港股重磅股騰訊（700），受內地公布網遊管理諮詢消息影響下，股價大插15%，這次港股「定海神針」失效，同時震散港股。翻查數據，騰訊年內累計下跌達17%，亦較年內最高位跌34%。

騰訊目前股價插逾12%，報272.8元。

騰訊700｜「股王」股價單日大插15%　年內累跌近兩成

騰訊近15年以來最大跌幅

數據顯示，在周五（22日）最新網遊管理諮詢前，騰訊年初至今的股價，僅輕微下跌1.5%；而在網遊管理諮詢後，騰訊（周五）日內股價跌幅曾達16%，是近15年以來最大跌幅。

2021年8月，內地曾對遊戲行業發起監管浪潮，官媒發表題為「精神鴉片竟長成數千億產業」的文章，提出應及早規範這個行業，更點名騰訊遊戲「佔據行業半壁江山」。騰訊當時遭大規模拋售，股價跌至446元。

不過，今次衝擊更勝過去的監管浪潮。騰訊年內股價跌幅擴大至16%，與近月負面消息不斷的阿里巴巴（9988），同期跌18%分不出上下。

內媒：會切實影響盈利能力

就關於今次事件，內媒《第一財經》報道，消息引發圈內地震，在行業人士看來，目前來看還是徵求意見稿，但如果落實對遊戲企業打擊較大，會切實影響盈利能力；《澎湃新聞》引述一家遊戲公司高管表示，《徵求意見稿》值得關注的是限制充值的條款，這裡並未標記是僅面向未成年人，那麼大概也會對成年人充值形成限制，而從條文來看，還不清楚是賬號限額還是身份證限額，這部分仍需進一步釐清。
 

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收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖)
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