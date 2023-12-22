騰訊700｜「股王」股價單日曾插15%　年內累跌近兩成

有「股王」之稱的港股重磅股騰訊（700），受內地公布網遊管理諮詢消息影響下，股價大插15%，這次港股「定海神針」失效，同時震散港股。翻查數據，騰訊年內累計下跌達17%，亦較年內最高位跌34%。

騰訊 近15年以來最大跌幅

數據顯示，在周五（22日）最新網遊管理諮詢前，騰訊年初至今的股價，僅輕微下跌1.5%；而在網遊管理諮詢後，騰訊（周五）日內股價跌幅曾達16%，是近15年以來最大跌幅。

2021年8月，內地曾對遊戲行業發起監管浪潮，官媒發表題為「精神鴉片竟長成數千億產業」的文章，提出應及早規範這個行業，更點名騰訊遊戲「佔據行業半壁江山」。騰訊當時遭大規模拋售，股價跌至446元。