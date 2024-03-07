高息股｜專家︰港鐵現價偏低 防守性強值得考慮吸納

恒生指數近日再波動，就謹慎投資者而言，待恆指確認企穩100天線後再部署進場未嘗不可，現可開始物識防守性較佳股份，股價已較52週低位差距少於一成屬不俗參考，於3月5日收報24.7元的港鐵 (0066.HK)，較52週低位24.25元略高，差距少於一成，亦處於2012年7月以來低水平，距今超過十一年零八個月，認為具備較強防守性。於去年9月7日收市後發佈的2023年中期報告顯示，截至去年6月底資產淨值約1,771.49億元，而截至去年6月底已發行股數約62.02億股，計出每股淨值為28.5629元，市賬率約為0.88倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價偏低。

此外，參考截至2019至2022年底，以及2023年6月底之每期最低市賬率為1.15至1.40倍，平均值為1.26倍，高於現時的0.88倍，反映現價的確偏低。平均值相對每股淨值為28.5629元，計出每股合理值為36.05元。而截至去年6月底倒數的12個月之股東應佔溢利約92.73億元，相對截至去年6月底的加權平均股數約61.96億股，每股盈利為1.4965元，市盈率為16倍。參考上述六個時段 (2020年錄得虧損除外) 之每期最低市盈率為14.20至26.13倍，平均值為20.82倍，高於現時的16倍，同樣反映現價偏低。

港鐵超過十年派發股息

平均值相對每股盈利為1.4965元，計出每股合理值為31.25元，較現價之潛在升幅可觀。另可留意集團於2011至2022年均有派發股息，每股股息介乎0.7600至1.3100港元 (不包括特別股息)，平均值為1.0842元，2022年為1.3100元，期內最高。而於2022年末期股息和2023年中期股息分別為0.8900和0.4200元，合共1.3100元，較現價產生股息率逾5.2%。參考上述六個時段之每期最高股息率平均值為3.45%，相對上述每股股息，計出每股合理值為38.00元。

綜合上述三種分析，每股合理值為31.25至38.00港元，平均值為35.10元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過39.00%，連同股息率接近5.2厘，預期一年回報率超過44.00%。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於22.75元或以下買入；保守者則可於20.20元或以下買入。止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場；另須留意鑑於近期恆指表現波動，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

作者：聶振邦(聶Sir)

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