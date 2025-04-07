收息股／高息股／收息｜ 2025年全球投資市場再迎變局。隨著美國前總統特朗普重返白宮，其最新推出的「對等關稅」政策引發環球股市震蕩。在此市場波動加劇之際，高息股憑藉穩定派息特性，成為精明投資者的避險首選。憂慮特朗普政策衝擊港股表現？《am730》精選10隻高息港股，這些企業不僅具備優異派息紀錄，最高超過9厘，更能助您在市場風浪中穩守收益。以下為最新精選名單。

高息股 2025｜ 為何要買入收息股？

若想獲得穩定的投資回報，收息股是一個合適的選擇。投資往往伴隨風險，股價隨時可能波動，但收息股的優勢在於其可預測性。

只要一家公司長期派息並穩定增加派息，且派息比率維持在理想的30%左右，不會出現「割肉派息」的情況。如此一來，投資者就能根據目前的定期息率，推算出個人合理的收息股回報，實現價值投資之父班傑明·葛拉漢(Benjamin Graham)所提到的「安全邊際」。

高息股 2025｜留意股息、除淨日和除淨效應

需要注意的是，股票派息並非利息(Interest)，而是「股息」，英文為 Dividend。股息是根據目前股價扣減後的利潤派發的。一般而言，股票在派息後會因派息金額而下跌，除非該股票價位隨後上升，否則投資者難以說真正獲得實際的收益。

在投資收息股時，了解「除淨日」是一個重要概念。除淨日是指在這一天或之後購買股票的投資者將不再有權獲得即將派發的股息。換句話說，只有在除淨日前持有該股票的投資者，才能收到該次的股息。

在了解股息和除淨日後，另一個重要的收息股概念便是「除淨效應」。除淨效應指的是股票在除淨日之後，股價通常會出現下跌的現象。因此，投資者可以參考定期的息口來推算合理的股票回報，並在達到合理回報時出手。通過利用收息股在除淨期間的上漲，投資者可以獲取潛在收益，甚至「財息雙贏」。因此股票一時下降，並不會對股票有結構影響，只要該公司能持續營利、派息並且增派息。

高息股 2025｜股息紅利／股息

股息是股東可定期按一定比率，從上市公司分取的盈利；而紅利則是在上市公司分派股息後，按持股比例，而向股東分配的剩餘利潤。至於獲取股息和紅利，是想成為股東的股民投資於上市公司的其中一個目的，從而能夠分享一間公司經濟增長的收潤。