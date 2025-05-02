收息股／高息股／收息｜2025年全球投資市場再迎變局。隨著美國前總統特朗普重返白宮，其最新推出的「對等關稅」政策引發環球股市震蕩。在此市場波動加劇之際，高息股憑藉穩定派息特性，成為精明投資者的避險首選。憂慮特朗普政策衝擊港股表現？《am730》精選10隻高息港股，這些企業不僅具備優異派息紀錄，最高超過9厘，更能助您在市場風浪中穩守收益。以下為最新精選名單。
【5月2日更新】新增滙豐首季派0.1美元
高息股2025｜為何要買入收息股？
若想獲得穩定的投資回報，收息股是一個合適的選擇。投資往往伴隨風險，股價隨時可能波動，但收息股的優勢在於其可預測性。
只要一家公司長期派息並穩定增加派息，且派息比率維持在理想的30%左右，不會出現「割肉派息」的情況。如此一來，投資者就能根據目前的定期息率，推算出個人合理的收息股回報，實現價值投資之父班傑明·葛拉漢(Benjamin Graham)所提到的「安全邊際」。
高息股2025｜留意股息、除淨日和除淨效應
需要注意的是，股票派息並非利息(Interest)，而是「股息」，英文為 Dividend。股息是根據目前股價扣減後的利潤派發的。一般而言，股票在派息後會因派息金額而下跌，除非該股票價位隨後上升，否則投資者難以說真正獲得實際的收益。
在投資收息股時，了解「除淨日」是一個重要概念。除淨日是指在這一天或之後購買股票的投資者將不再有權獲得即將派發的股息。換句話說，只有在除淨日前持有該股票的投資者，才能收到該次的股息。
在了解股息和除淨日後，另一個重要的收息股概念便是「除淨效應」。除淨效應指的是股票在除淨日之後，股價通常會出現下跌的現象。因此，投資者可以參考定期的息口來推算合理的股票回報，並在達到合理回報時出手。通過利用收息股在除淨期間的上漲，投資者可以獲取潛在收益，甚至「財息雙贏」。因此股票一時下降，並不會對股票有結構影響，只要該公司能持續營利、派息並且增派息。
高息股2025｜股息紅利／股息
股息是股東可定期按一定比率，從上市公司分取的盈利；而紅利則是在上市公司分派股息後，按持股比例，而向股東分配的剩餘利潤。至於獲取股息和紅利，是想成為股東的股民投資於上市公司的其中一個目的，從而能夠分享一間公司經濟增長的收潤。
高息股2025｜銀行股
高息股2025｜中國銀行
中國銀行(3988)為內銀股，屬內地四大國有銀行之一。根據該企過往派息數據顯示，已連續逾10年穩定派息，近年派息金額幾乎是每年增加。
- 中國銀行：報4.34元，每手入場費：4,340元，去年全年股息0.2627元，參考現價股息率：6.02%。4月22日除淨，派息日為：5月23日。【5月2日更新】
高息股2025｜建設銀行
建設銀行(939)近年為高息之選，是不少收息族的「愛股」之一。去年營收7,285.7億人民幣，按年跌2.3%；純利3,355.8億元，升0.9%。
- 建設銀行：現價6.38港元，每手入場費：6,380港元；去年全年股息0.4373港元，參考現價股息率：約6.82%。末期息0.206人民幣，4月30日除淨，派息日為：5月28日。【5月2日更新】
高息股2025｜農業銀行
農業銀行(1288)，同為內地四大國有銀行之一，去年營收7,114億人民幣，按年增2.3%，歸屬於母公司股東淨利2820.8億人民幣，同比增4.7%。
- 農業銀行：現價4.76元；每手入場費：4,760元；去年全年股息0.2625港元，參考現價股息率：約5.45%。末期息0.1255人民幣。7月9日除淨，派息日為：8月27日。【5月2日更新】
高息股2025｜工商銀行
- 工商銀行(1398)，現價5.33港元；每手入場費5,330元；去年全年股息0.3316港元，參考現價股息率：約6.2%。7月3日除淨，派息日為：8月22日。【5月2日更新】
高息股2025｜滙豐控股
滙豐控股(005)，以往被稱為「收息王者」，儘管疫情爆發後，因政府干預而暫停分派一年4次的股息，但疫情過去各國重開後，滙豐於2021年始起陸續恢復派息，去年更宣布會恢復季度分派，料一年或能分派4次股息。
- 滙豐控股：現價86.2元；每手入場費：34,480港元；滙豐第一季將派發股息每股0.1美元，與去年相同。計算去年特別股息，以0.87美元計算，參考現價股息率：7.8%；撇除特別股息，以0.66美元計算，參考現價股息率：5.9%。5月8日除淨，派息日為：6月20日。【5月2日更新】
高息股2025｜恒生銀行
恒生銀行(011)，去年股東應佔利潤183.69億元，按年升3%；派第四次中期股息每股3.2元，2024年全年每股派息合共6.8元，增加4.6%。
- 恒生銀行：現價108.2元；每手入場費：10,820元；2025年度第一次中期股息為每股1.3元，較去年同期的1.2元增加8%，以現價計算，過去一年共派息6.9元，參考現價股息率：約6.3%。5月14日除淨，派息日為：6月5日。【5月2日更新】
高息股2025｜內地石油股「三桶油」
儘管隨著以巴局勢降溫，國際油價下挫，但無礙內地「三桶油」增派息。
- 中石化(386)：現價3.98港元；每手入場費：7,960港元；末期息0.14元人民幣，較去年減少30%，以現價計算，過去一年共派息0.3元，參考現價股息率：約7.5%。6月9日除淨，派息日為：6月27日。【5月2日更新】
- 中石油(857)：現價5.94港元；每手入場費：11,880元；末期息0.25元人民幣，較去年增加8.7%，以現價計算，過去一年共派息0.51元，參考現價股息率：約8.58%。6月17日除淨，派息日為：7月24日。【5月2日更新】
- 中海油(883)：現價16.78元；每手入場費：16,780；全年派息1.4港元；參考現價股息率：約8.3%。已除淨及派息。【5月2日更新】
高息股2025｜中國移動
中國移動(941)，即使面對美國制裁壓力，仍憑藉強勁現金流與全國性壟斷優勢，5G基建需求穩固支撐派息能力，近年股息率穩居6%以上，堪稱「制裁免疫型」收息首選。
- 中國移動：現價跌至81.75港元；每手入場費：40,875元；末期息2.49港元，較去年增加3.75%，以現價計算，過去一年共派息5.09元，參考現價股息率：約6.2%。6月6日除淨，派息日為：6月25日。【5月2日更新】
(溫馨提示：買股票實際上是在投資一門生意，推算股息時還需考慮公司現在或未來的業績表現。)
高息股2025｜常見問題
高息股2025｜問：甚麼是股息紅利／股息？
答：股息是股東可定期按一定比率，從上市公司分取的盈利；而紅利則是在上市公司分派股息後...按此了解更多
高息股2025｜問：甚麼是藍籌股？
答：藍籌股（Blue chip）即是指在某行業中，處於重要支配地位，且業績優良、交易活躍...按此了解更多