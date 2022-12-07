高盛擬趁低價收購或投資加密資產

加密貨幣交易所FTX破產對行業造成的骨牌效應，令去年11月以來低沉的加密行業雪上加霜。有評論估計，加密貨幣價格還有下跌空間，不過已有投資者開始趁低吸納，高盛數位資產部門主管Mathew McDermott近日接受訪問時透露，已物色數個加密資產項目，現在進行盡職審查。他未有透露更多細節，不過表明高盛計劃投放數以千萬美元用作收購及投資這類資產。
FTX破產翻轉整個加密資產行業，對加強行業監管的要求亦顯著增加。McDermott接受《路透社》訪問時說，FTX的破產突出了這個行業需要更多值得信賴、受到監管的營運商參與，大型銀行亦看到這個機會。他說：「我們看到一些真正有吸引力的機會，定價亦更加合理。」
事實上，根據《路透社》引述CoinMarketCap的數據顯示，全球加密貨幣市場總值，已由去年2.9萬億美元，跌至12月5日的8.65億美元。McDermott認為，目前市場氣氛一定令加密市場走弱，形容FTX事件反映整個加密貨幣圈不成熟之處（poster child），但是相關科技會繼續發揮作用。
FTX破產的連鎖效應，據報亦刺激高盛的交易量，因投資者尋求與受監管且資本充足的平台進行交易。
高盛已投資數碼資產企業已達11家
根據資料，高盛目前已投資的數碼資產企業已達11家，包括加密貨幣數據、區塊鏈管理及合規等。雖然華爾街不少大行近日相繼裁員，不過McDermott表示，該部門計劃科技企業裁員期間增聘加密貨幣員工。
高盛行政總裁David Solomon及摩根士丹利行政總裁James Gorman在FTX申請破產後分別接受訪問時均表示，加密貨幣市場高度投機，但箇中基建技術仍有很大潛力。