高盛擬趁低價收購或投資加密資產

加密貨幣交易所FTX破產對行業造成的骨牌效應，令去年11月以來低沉的加密行業雪上加霜。有評論估計，加密貨幣價格還有下跌空間，不過已有投資者開始趁低吸納，高盛數位資產部門主管Mathew McDermott近日接受訪問時透露，已物色數個加密資產項目，現在進行盡職審查。他未有透露更多細節，不過表明高盛計劃投放數以千萬美元用作收購及投資這類資產。

FTX破產翻轉整個加密資產行業，對加強行業監管的要求亦顯著增加。McDermott接受《路透社》訪問時說，FTX的破產突出了這個行業需要更多值得信賴、受到監管的營運商參與，大型銀行亦看到這個機會。他說：「我們看到一些真正有吸引力的機會，定價亦更加合理。」

事實上，根據《路透社》引述CoinMarketCap的數據顯示，全球加密貨幣市場總值，已由去年2.9萬億美元，跌至12月5日的8.65億美元。McDermott認為，目前市場氣氛一定令加密市場走弱，形容FTX事件反映整個加密貨幣圈不成熟之處（poster child），但是相關科技會繼續發揮作用。