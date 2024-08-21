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財經
2024-08-21 21:02:40

鷹君半年轉蝕9.9億 維持37仙中期息

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鷹君半年轉蝕9.9億 維持37仙中期息

鷹君上半年投資物業之公平值虧損擴大17.4億元。(資料圖片)

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鷹君集團(041)公布6月底止半年虧損9.86億元，去年同期賺4.79億元；股東應佔除稅後溢利7.36億元，減33.7%；收益52.93億元，按年多4.2%；核心業務營運收入跌16.8%，至13.65億元；投資物業之公平值虧損擴大17.4億元，去年虧損4.21億元；每股虧損1.32元；中期息維持0.37元。

集團期內物業銷售收益7.69億元，大升31.1%；酒店分部收益23.22億元，多3.2%；冠君產業信託管理費收入1.57億元，少8.1%；冠君產業信託的分派收入3.41億元，跌10.6%；租金總收入8,420萬元，升2.2%

財務成本上升39% 利息收入增5.5%

另外，集團期內財務成本上升39%，至2.61億元，主要由於與去年同期相比，平均利率上升及所用銀行貸款增加所致。另一方面，利息收入上升5.5%，至 8,690萬元。

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集團指，核心營運收入下跌，主要由於欠缺去年同期2.77億元一次性成本節省，因此儘管「朗濤」項目的銷售收入有所改善，但其錄得的銷售溢利仍有所下降。此外，儘管酒店分部表現強勁，但薪金及營運開支仍受通脹壓力影響，並導致稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)錄得7%跌幅，至3.93億元。

預計住宅租賃需求將保持強勁

展望下半年，集團指本地住宅銷售市場仍然面臨高庫存的問題，若開始減息，情況有望得到改善。但亦指，政府持續實施推動香港成為家族辦公室的區域樞紐以及透過各種方案吸引優才移民的政策，依然會刺激及支持本港經濟，預計住宅的租賃需求將保持強勁。另外，酒店分部的表現有望維持穩定；惟在租戶需求放緩及庫存不斷增加下，香港寫字樓市場將繼續受現行空置率所影響。

鷹君今日收報10.78元，升0.12元或1.1%，成交額2,640萬元，市值80.6億元。

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