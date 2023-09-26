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財經
2023-09-26 12:30:00

黃偉綸：若認為港出現走資是不了解事實　重申對香港未來樂觀

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署理財政司司長黃偉綸在香港銀行家峰會發言指，若認為港出現走資是不了解事實，重申對香港未來樂觀。(香港銀行家峰會直播截圖)

香港銀行家峰會今日（26日）展開，署理財政司司長黃偉綸在會上表示，過去數年市場環境極具挑戰，加息周期及地緣政局緊張等，令不少人擔心全球經濟陷入衰退，但港銀流動性仍然具韌性，形容有聲音認為，本港出現走資是「不了解事實」，又重申對香港未來樂觀。

黃偉綸稱，儘管發生各種極具挑戰的情況，但本港銀行的平均流動性覆蓋率及資本充足率，繼續高於國際監管標準。(資料圖片／林俊源攝)

黃偉綸：港銀存款總額升0.19%

黃偉綸稱，儘管發生各種極具挑戰的情況，但本港銀行的平均流動性覆蓋率及資本充足率，繼續高於國際監管標準。他又提及上半年港銀存款總額，繼2022年增加1.7%後，升0.19%，雖然升幅不大，惟延續去年的升勢，又強調若有聲音認為香港出現走資，是他們「不了解事實」及「不正確」，重申對香港未來感到樂觀。

訪港遊客及航班數量均呈上升趨勢

黃偉綸亦提及金管局在5年前推出的轉數快支付系統（FPS），截至今年6月，已有1,240萬人登記，而本港金融科技企業數量由不足180家增至目前逾800家，提供包括支付、跨境轉帳、智慧財務諮詢、財富管理等服務，表示政府將繼續培養大量人才支援金融科技和綠色金融發展、推動央行數碼貨幣等項目。

黃偉綸續指，自香港解除所有疫情相關限制後，為本地經濟帶來極大活力，訪港遊客人數以及香港連接世界各地的航班數量均呈上升趨勢，香港連接中國和世界，將繼續於新領域蓬勃發展。

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