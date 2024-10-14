黃天祐獲任命為證監會主席 仍執掌會財局至今年底

黃天祐現為會計及財務匯報局主席，任期至今年12月底，意味他將罕有地同時兼任兩家金融監管機構的主席。(資料圖片)

港府委任黃天祐為證監會主席，接替雷添良，任期3年，由本月20日起生效。證監會指，雷添良在任6年，將於本月19日卸任。黃天祐現為會計及財務匯報局主席，任期至今年12月底，意味他將罕有地同時兼任兩家金融監管機構的主席。

辭任中遠海運執董

黃天祐曾在2012年至2018年期間出任證監會非執行董事，並在2017年至2018年期間擔任投資者教育中心(現稱投資者及理財教育委員會)主席。另外，他同時宣布辭任中遠海運(1199)執行董事及董事副總經理。

黃天祐表示，證監會是一個全球領先的證券監管機構，很榮幸獲任命為其主席，期待與董事局、行政總裁梁鳳儀和管理團隊緊密合作，並延續之前擔任證監會非執行董事期間與眾人的密切合作。他指，對證監會來說，這是一個重要時刻，必須抓緊機遇和擁抱挑戰，以培育一個可持續且活躍的資本市場，在保護投資者利益的同時，促進經濟增長及提昇企業管治並刺激創新。