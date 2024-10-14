黃天祐獲任命為證監會主席 仍執掌會財局至今年底

港府委任黃天祐為證監會主席，接替雷添良，任期3年，由本月20日起生效。證監會指，雷添良在任6年，將於本月19日卸任。黃天祐現為會計及財務匯報局主席，任期至今年12月底，意味他將罕有地同時兼任兩家金融監管機構的主席。
辭任中遠海運執董
黃天祐曾在2012年至2018年期間出任證監會非執行董事，並在2017年至2018年期間擔任投資者教育中心(現稱投資者及理財教育委員會)主席。另外，他同時宣布辭任中遠海運(1199)執行董事及董事副總經理。
黃天祐表示，證監會是一個全球領先的證券監管機構，很榮幸獲任命為其主席，期待與董事局、行政總裁梁鳳儀和管理團隊緊密合作，並延續之前擔任證監會非執行董事期間與眾人的密切合作。他指，對證監會來說，這是一個重要時刻，必須抓緊機遇和擁抱挑戰，以培育一個可持續且活躍的資本市場，在保護投資者利益的同時，促進經濟增長及提昇企業管治並刺激創新。
雷添良本月19日卸任
雷添良歡迎黃天祐的任命，並表示黃天祐在資本市場的發展及監管方面擁有豐富知識和經驗，尤其是他現為會計及財務匯報局主席，證監會與該局一直緊密合作，共同維持本港資本市場的質素和廉潔穩健，以及維護香港作為國際金融中心的聲譽。他又指，黃天祐曾出任證監會非執行董事及前投資者教育中心主席，對證監的政策目標、策略重點和營運瞭如指掌。他深信黃天祐豐富的經驗，將為證監會繼續推動其維護香港金融市場的質素及廉潔穩健的核心使命，帶來莫大裨益。
梁鳳儀：熱列歡迎黃天祐
梁鳳儀表示，熱列歡迎黃天祐，亦謹此衷心感謝雷添良的卓越領導和寶貴指引，帶領證監會排除萬難，同時繼續實踐本會使命，以維持市場的廉潔穩健、透明度及韌力。該會將繼續根據現有清晰明確的策略重點，堅定維護本港市場的廉潔穩健和持續推動市場發展。