「一品雞煲」衝出荃灣擬美國上市　股票代號「HPOT」　集資最多9360萬港元

本港餐廳面臨結業潮，但仍有食肆在市道未如理想下另覓出路。荃灣著名連鎖雞煲店「一品雞煲火鍋」(The Great Restaurant Development Holdings Limited)決定在美國納斯達克交易所上市，股票代號為「HPOT」。該店計劃發售200萬股，發行價介於4美元至6美元，預計集資800萬至1,200萬美元(約6,240萬至9,360萬港元)，市值估計約為1.03億美元(約8.03億港元)。

根據美國證券交易委員會的文件，所發售的200萬股中，160萬股為新股，40萬股為創辦人羅兆明及朱德華旗下公司的舊股。如果成功上市，羅兆明和朱德華將各持有45.15%的股權，約930萬股。

文件顯示，集資將用於拓展分店及網絡、建設新食品廠房和訓練中心、提升品牌知名度及一般營運。截至今年6月底，集團盈利為44.09萬美元，較去年下跌73.87%；收入為833.5萬美元，下降18.08%。過去兩年，一品雞煲共派息四次，合計514.13萬美元。集團計劃在上市前再派發120萬美元股息，意味羅兆明和朱德華合共將獲得634.13萬美元(約4,946萬港元)股息。

曾申請在港上市未能成功

根據官網，一品雞煲火鍋首間餐廳於2011年6月在荃灣眾安街開幕，現時在全港營運7間分店。該集團曾於2019年及2020年在港申請上市，但未能成功，現轉戰美國上市。