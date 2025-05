「股神」巴菲特退休留下十大投資聖經　普通人能複製他的神話嗎？｜財經百科

94歲的「股神」巴菲特(Warren Buffett)宣布將於今年底正式退休,由62歲的副主席Greg Abel接掌這家市值逾萬億美元的投資王國。這位被譽為「奧馬哈先知」的傳奇投資者,自1965年以一家瀕臨倒閉的紡織廠為起點,憑藉其獨到的投資眼光,用約60年時間將公司打造成頂尖的商業帝國。巴菲特留給我們的不僅是驚人的投資回報紀錄,更是一套經得起時間考驗的投資智慧。在他退休之際,讓我們回顧巴菲特的「十大投資理財智慧」,到底我們能否從中提煉出可複製他的成功密碼呢?

時間複利的永恆真理 作為價值投資的代表,巴菲特用其逾60年的投資生涯,印證了「以時間換取複利」的永恆真理。相較於市場上熱衷短線交易的投機心態,巴菲特的策略看似保守,卻透過長期持有優質資產,讓複利效應產生驚人的「滾雪球」效應。這種「以時間醞釀價值」的投資哲學,體現在以下十大核心原則: 一、安全邊際原則 「安全邊際就是計算一個東西值多少錢,然後以較低的價格把它買下。」(Margin of safety is about figuring out what something is worth and then paying a lot less for it.) 「當一間優秀企業短暫陷入困境,便是最佳買入時機。」(The best time to buy a wonderful company is when it's temporarily in trouble.)

二、長期持有優質公司 「當我們擁有優秀企業和優秀管理層的股份時,我們最喜歡的持有期是永遠。」(When we own portions of outstanding businesses with outstanding managements, our favorite holding period is forever.) 三、滾雪球理論 「人生就像滾雪球,重要的是找到濕的雪和很長的坡道。」(Life is like a snowball. The important thing is finding wet snow and a really long hill.) 四、保本至上 「投資的第一條規則:永遠不要虧錢。第二條規則:永遠不要忘記第一條。」(Rule No.1: Never lose money. Rule No.2: Never forget rule No.1.) 五、品質勝於價格 「寧願用合理價買進好公司,也不要用便宜價買平庸公司。」(It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.)

六、耐心是最大優勢 「股市的設計就是把錢從活躍者轉移到耐心者手中。」(The stock market is designed to transfer money from the Active to the Patient.) 「如果你不打算持有這檔股票超過10年,那麼即使只有10分鐘也不應該持有。」(If you aren’t thinking about owning a stock for 10 years, don’t even think about owning it for 10 minutes.) 七、逆向思維 「一個簡單的規則決定了我的投資行為:別人貪婪時我恐懼,別人恐懼時我貪婪。」(Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful.) 八、慎用槓桿/借錢 「只有當潮水退去時,你才知道誰在裸泳。」(It’s only when the tide goes out that you learn who’s been swimming naked.)

九、能力圈原則 「像買房子一樣買股票。了解並喜歡它,這樣你就可以不受任何市場的影響,滿足地擁有它。」(Buy a stock the way you would buy a house. Understand and like it such that you’d be content to own it in the absence of any market.) 「永遠不要投資你不懂的生意。」(Never invest in a business you cannot understand.) 「風險來自於你不知道自己在做甚麼。」(Risk comes from not knowing what you're doing.) 十、及時止損 「當我發現自己處在一個洞穴之中時,最重要的事情就是停止挖掘。」(When you find yourself in a hole, the first thing to do is stop digging) 變成「股神」的三大條件 巴菲特的投資哲學看似簡單,但要實踐其成功模式,絕非單純模仿其投資策略即可,實則需要三大條件的配合,包括時間耐心、穩定環境,以及資本規模與優質企業的結合。巴菲特多次坦言,自己何其有幸能在美國這個擁有完善法治體系與產權保障的國度成長,這使他得以持續投資於具備堅實「護城河」的企業,讓複利效應歷經半個世紀的發酵,最終成就投資傳奇。

儘管如此,其實巴菲特本人早已為一般投資者指明方向,就是定期投資一些指數基金,例如標普500指數ETF等。事實上,好似VOO等ETF,多年來都能跑贏許多的主動型基金。透過持續買入,長期投資,即使沒有巴菲特的眼光和資源,相信普通投資者仍能分享經濟成長的紅利。