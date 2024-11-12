「道士股」操控案！隋廣義上周內地被拘留 證監會展開聆訊

證監會指稱，在2018年10月31日至2019年3月11日期間，隋廣義及其他30個嫌疑犯就智能股份進行操縱交易，以推高股價及成交量，導致造成智能股份交投活躍和有關股價的虛假或具誤導性的表象。該等嫌疑犯的證券帳戶之間的配對交易佔智能股份在關鍵時間相當大的一部分成交量。由於截至2018年12月31日，智能股份佔鼎益豐總資產的21.68%，因此智能股價的大幅上升亦為鼎益豐帶來重大投資收益。 證監會曾發出限制通知書，以凍結與智能股份的涉嫌市場操縱活動有關的證券帳戶。有關限制通知書仍有效。證監會感謝中證監在調查過程中提供協助。

證監會公布，就環球智能控股的涉嫌操縱活動，在市場失當行為審裁處對鼎益豐控股(612)前主席兼非執行董事隋廣義、兩家公司實體及其他28名嫌疑人展開研訊程序。上周二晚，深圳市公安局福田分局通報指，鼎益豐大股東隋廣義、馬小秋涉嫌集資詐騙等犯罪，被採取刑事強制措施。

以「玄學投資」等名號開展金融業務

去年，深圳政府兩度警告鼎益豐營業主體不持有金融許可證及從事金融業務資格，並存在非法集資風險，並在上周五拘留隋廣義。今年1月旗下產品出現難以兌付倩況，翌月證監會對其展開法律程序，涉嫌操控股價。鼎益豐早年以「禪意投資」、「玄學投資」等名號開展金融業務，被指為玄學投資公司，因此令鼎益豐被稱為「道士股」。

本報曾報道，內地鼎益豐集團此前曾宣布轉型數碼貨幣，並計劃發300億美元鼎元幣(折合約2,100億人民幣)，並要求所有投資者自1月10日起至9月10日一律不能退出，即禁止兌付達8個月，引起投資者及市場恐慌。

