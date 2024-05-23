10個數字看輝達（Nvidia）驚人發展

AI股王輝達再次公布令人驚嘆的業績，每股盈利6.12美元，優於預期的5.59美元；營收260.4億美元，高於分析師預期的246.5億美元，淨利148.8億美元。公司股價馬上應聲上揚，升穿1000美元關口。從10個有趣的數字，可以見到這家全球AI巨頭的風頭。

1.公司業績強勁，不止表現於盈利多小，公司的毛利率繼續維持驚人水平，達78.4%

2.公司最大的業務-- 數據中心部門，單季收入達226億美元，公司展望來季達280億美元

3.美股7個大隻佬（M7）中，大部分都是輝達的大客戶，亞馬遜、Meta、微軟和Alphabet，合共貢獻了輝達4成銷售

4.另一個大隻佬特斯拉，上季也因為發展自動駕駛而幫襯不少；被黃仁勳視為企業用AI晶片新時代的象徵；目前大型的數據中心仍佔輝達數據中心業務的45% 收入

5.公司股價盤前應聲上揚7%，最新報1016美元，令市值衝破2.5萬億美元水平

6.公司繼續成為全美第3大公司，僅次微軟和蘋果；但跟蘋果又近1步

7.公司從業績公佈後不足24小時，市值增加接近1500億美元，超過整間英特爾（Intel）的市值

8.公司市值已經等於5家Walmart或9間Netflix

9.公司自1999年上市，25年計算，每年增加市值1000億美元

10.不過，很重要的是，公司股價年初至今升了92%