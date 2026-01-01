醫保精英誠就健康丨保險與幸福同行 保誠Sandy Cheng：讓保障成為客戶最美好的禮物

「一件禮服承載幸福的憧憬，一份保障守護未來的安穩。」結婚前，精心準備夢想中的婚紗；婚後，為家人規劃健康保障，築起安心未來。對保誠保險分行經理鄭玉蘭(Sandy)而言，兩者理念同樣源於愛與關懷——用心傾聽、理解客戶需要，並為他們打造貼心選擇。她笑言：「就是追求美好生活與未來。」年輕時，她以設計為客戶圓夢；如今，她以保險為客戶守護未來。「讓保障成為最美好的禮物，陪伴客戶走過人生每個重要時刻。」

保障規劃循序漸進 與客戶共同成長

說起入行契機，Sandy不禁憶起與母親的往事。「多年前媽媽確診乳癌，卻因沒有保險保障，治療選擇十分有限，最終在病發五年後離開，成為我最大的遺憾。」這段經歷讓她深刻體會到，一份合適的保障能為自己和家人帶來更多希望與選擇，也因此啟發她投身保險行業。2014年，她加入保誠，全因認同公司「用心聆聽 實現您心」的企業文化，並希望將這份愛與關懷延續給更多人。

從設計婚紗到規劃保障，Sandy始終秉持一個原則：「不強人所難」。她強調，保險不是急於一時的決定，而是長遠的規劃。「我會先深入了解客戶的情況、需要及預算，確保方案不影響生活品質，讓他們可負擔的優質保障。」她相信，保障應隨人生階段逐步調整，循序漸進，與客戶一同成長，才能真正發揮保險的價值。

憑藉多年專注與努力，Sandy成功躋身保險業精英之列，獲得「頂尖會員」（Top of the Table, TOT）殊榮。

高端醫療自由行：關鍵時刻的安心 經歷疫情洗禮，Sandy坦言，市民對健康的關注度明顯提升，跨境醫療保障需求亦持續上升。「不少人以為有經濟能力，遇到健康風險時可即時應付，但事實上，臨時籌措遠不及提前規劃來得安心。一份切合個人需要的全面醫療保障，不僅是財務安排，更是一種長遠規劃。」她補充，完善保障能在重大疾病時提供更多選擇，讓患者專注治療而非焦急籌錢。「這才是真正的安心。」 Sandy在去年健康業務表現卓越，憑藉專業與熱誠，持續為客戶提供優質保障方案，並獲認可為保誠精英從業員。她認為保誠「高端醫療自由行計劃」，專為往返內地及香港的客戶而設，涵蓋預防、診斷、治療及復康，並配備保誠專屬「醫護+」電子服務平台，附設一系列貼心增值服務，包括醫療綠色通道、醫療費用直付服務、第二醫療意見及全球找藥，讓客戶擁有更多選擇。

身心健康的註釋：自律和儀式感 作為保誠的頂尖從業員，Sandy對健康的理解是「主動管理＋全面防護」，把健康視為人生第一份保單。「主動管理就是自律，保持均衡飲食並養成運動習慣；全面防護則是定期全身檢查。」

她同時重視心靈的慰藉，認為生活需要熱誠，才能讓每一天都充滿意義。「這是我打動客戶的關鍵。例如，當客戶來港時，我會安排一場健康主題的茶聚，並準備些低糖水果、花草茶，又分享簡單的伸展運動，讓交流更輕鬆自在。」 這些細節，讓服務更有溫度，也能在愉快氛圍中引導客戶思考保障的重要性。「我希望客戶不僅認識保險的重要性，更能體會生活的熱愛與責任。只有自己先實踐健康、積極的生活方式，才能更有底氣幫助客戶守護家庭幸福。」

