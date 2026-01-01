見底反彈成大行共識 滙豐料今年港樓升7%

港樓見底反彈幾成共識！大行陸續上調今年本港樓市預測，繼摩根士丹利、花旗及美銀後，滙豐環球投資亦指，受惠五大利好因素下，將今年樓價預測由升3%至5%，增至預料上升7%；並同時調升多隻地產股的目標價，當中信和置業(083)的目標價更大升53%，至13.9元，評級亦升至「買入」。

滙豐指，五大利好因素包括按揭及借貸成本低、銀行支持、金融市場的財富效應、新盤售價有上調空間，以及樓市需求上升等，各因素可助力地產市場復甦及樓價未來上升。