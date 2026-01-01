見底反彈成大行共識 滙豐料今年港樓升7%

港樓見底反彈幾成共識！大行陸續上調今年本港樓市預測，繼摩根士丹利、花旗及美銀後，滙豐環球投資亦指，受惠五大利好因素下，將今年樓價預測由升3%至5%，增至預料上升7%；並同時調升多隻地產股的目標價，當中信和置業(083)的目標價更大升53%，至13.9元，評級亦升至「買入」。
滙豐指，五大利好因素包括按揭及借貸成本低、銀行支持、金融市場的財富效應、新盤售價有上調空間，以及樓市需求上升等，各因素可助力地產市場復甦及樓價未來上升。
地產股資產折讓 料收窄至35%
地產股方面，滙控指雖然板塊的每股資產淨值折讓由2024年中的66%，收窄至目前平均51%，但相信修復仍遠未完成，預期基本情境下折讓會收窄至35%至40%。該行將覆蓋的7隻地產股的目標價中位數上調11%，並將今明兩個財年的預測核心利潤上升4.7%至9.4%；除信置外，亦看好新鴻基地產(016)、恒基地產(012)及嘉里建設(683)，全數評級均為「買入」；新地目標價127.2元，恒地目標價37元，嘉里看25元。至於該行評為「持有」的長江實業集團(1113)及九龍倉(004)，目標價亦上調至分別41.3元及25.5元。新世界發展(017)則維持「減持」評級。