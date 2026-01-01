BIZ勝派丨志願服務植根企業文化 保誠義工月2025 凝聚社區 共建永續未來

穩健的企業好比社會縮影，當管理層倡導並擁抱回饋社會的核心企業文化價值，員工受其感染而身體力行，讓志願精神深入社區，實現社會融和。這也是保誠保險持續舉辦「保誠義工月」的初心。保誠以「用心聆聽，實現您心」為理念，關注社會脈搏，主動了解不同社群的實際需要。作為社會的安全網之一，保誠不僅提供具針對性的保險產品，更致力提升社區韌性，因此投放資源並鼓勵員工走入社區，把企業力量化為具體支援。去年「保誠義工月2025」，管理層以至前線員工上下一心，從與神經多元社群同行到關懷動物、由少數族裔共融到環保公益，以志願服務強化社區凝聚力，共建永續未來。

聚焦多元受惠 880位義工貢獻逾1,500小時 「一個行動的時刻，一整年的影響。」保誠年度策動的「保誠義工月」，由管理層帶領並鼓勵企業跨部門參與義工活動，清晰傳達自上而下重視回饋社會的支持，讓社會責任在領導文化中得到實際體現，而不僅是口號。為期三個月的「保誠義工月」夥拍了香港義工配對平台Time Auction及21個非牟利機構，以多元文化、身心健康、環保等重要社會議題，採取公益績效多樣性來設計志願活動，三個月內共開展30項不同的社區服務項目，動員880位保誠義工聚首一堂，貢獻逾1,500小時。每個人點滴的努力，正在塑造更美好的社會。

關懷神經多元社群 用運動拉近距離 「保誠義工月」的焦點活動，莫過於夥拍慈善團體Love 21 Foundation舉辦的「愛心體能訓練」義工活動，由保誠保險香港行政總裁林智剛率領一眾管理層，與唐氏綜合症、自閉症及神經多元社群一起做健身運動，透過互動了解他們的身心健康，從而推動社會共融。活動包括進行兩輪七站式循環訓練，包括划船機、單車、梯子跳、籃球、球蹲、呼拉圈跳及平衡球，最後以伸展運動作結。 保誠義工負責協助器材安全使用，引導參與者輪換站點，並在過程中鼓勵和陪伴，讓雙方在運動中建立信任與連繫。林智剛分享道，「這場活動不僅是一次體能訓練，它還促進了輕鬆的交流和溫暖的互動，創造了一個讓每個人都感到舒適、自信和真正彼此連結的空間。」他認為是次難忘經驗為保誠倡導透過包容來實現福祉帶來正面影響，鼓勵其他人身體力行。「透過義工活動，保誠很榮幸能夠為社區建立一個讓每個人都能享受健康、正向的生活模式。」

從環境保育 到關注不同社群與動物的權利 保誠相信，管理層帶動員工參與多元化志願活動，有助強化他們的社會責任感與歸屬感。去年的活動涵蓋了不同範疇，成功喚起員工對不同社會議題的關注。譬如結合環保理念與公益行動的「城市遠足x無痕山林」，動員了約百名資訊科技部同事，並由社企夥伴帶領下進行城市遠足並沿途清理垃圾，兼且加插了「卡路里捐贈」環節，由社企計算參加者消耗的能量，然後根據營養師所換算成的食物單位，捐贈食物予本地慈善機構，將運動轉化為食物援助，實現雙重社會效益。

至於「尼泊爾餃子製作體驗」結合文化學習與交流，保誠義工在兩小時內深入了解尼泊爾餃子的歷史與食材，過程中員工與少數族裔分組合作，不僅體驗異國料理的製作，更在互動中建立連結，促進多元文化理解與社會共融；「寵物食物製作體驗」則是一項結合食物升級再造與動物關懷的活動，義工們將過剩食材製作成營養均衡的餐點，捐贈予本地動物收容所，特別是照顧年長或有特殊飲食需要的貓狗。此舉以行動改善流浪動物的待遇，激發愛護生命的重要性。

延伸企業價值 讓關愛傳遍社區 呼應引言中保誠時刻恪守企業核心價值，保誠香港聆聽社會需要，動用員工深入社區，投放資源回饋社會。「保誠義工月」正好有效將企業社會責任融入日常，讓每位員工都能成為社會帶來正面改變的一分子。同事們更針對不同社會需要，自發組織義工活動，讓幫助社會的心不限於義工月才體現。如保誠Green Team曾於嘉道理農場舉辦植樹活動，實踐環保和永續理念；保誠跑步隊PRURunners亦曾舉辦與長者同跑的活動，促進跨代交流與健康生活等。員工自發策劃義工活動，凝聚集體力量和完成創舉的自豪感，最終達至企業責任與員工參與的雙贏局面。

