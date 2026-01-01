ESG大趨勢系列｜為購物天堂增添綠化文藝氣息 希慎：LG8揭開銅鑼灣新面貌

銅鑼灣大地主希慎(014)於2023年踏入100周年的前一年，已起步20億元利園區的改造。而計劃於今年踏入尾聲，當中關鍵之一的利園八期(LG8)預料在第三季完成，項目焦點之一是附設6萬方呎公眾綠化空間及2萬方呎演藝文化設施；集團形容是展現了ESG中「環境」與「社會」的深層連結，LG8除了可完善利園區版圖，更可藉鬧市中的綠洲及藝術表演，為銅鑼灣帶來新面貌。希慎寫字樓及住宅業務總監葉慕貞指，LG8再配合貫串利園區的天橋及新增車位設施，冀大家對銅鑼灣有新的感受，「呢度唔再係一個純粹叫你買嘢嘅地方，而係可以enjoy life(享受生活)嘅地方。」

記者：林靜、攝影：吳康琦

利園區的改造工程(Rejuvenation)分3個區域規劃，希慎廣場以潮流先行，利園一至三期則主力集中高級品牌旗艦店，而LG8則以綠化為核心。希慎工程部項目經理黃詠怡表示，利園區內較缺乏的是活動場地，而LG8的綠化空間與文化設施就正好補充了這片版圖，當中綠化空間以超過70棵樹木、水景及地面設計，緩解都市熱島效應，亦預料將成為銅鑼灣商業購物區內最大的公眾綠化空間。 夥演藝學院打造2萬呎表演設施 至於2萬方呎演藝文化設施的構想，黃詠怡指已與政府有共識，以非牟利組織(NGO)形式運作，在接觸多個機構後，最終落實與香港演藝學院(HKAPA)合作；並透露文化區內將設有約150個座位的黑盒劇場，希慎在硬件如裝修方面會提供協助，且不會收取租金，惟HKAPA須自負盈虧。她又指，文化設施除了舉辦正式的表演藝術、音樂劇或者演講之外，亦是展示HKAPA學生作品的空間，有助推動本地藝術與文化發展之餘，亦可吸納更多年輕人及旅客到訪，「旅遊業唔只係購物，COVID(新冠肺炎)之後遊客更重體驗，希望透過表演藝術吸引到無論係本地人定遊客，都可以嚟到體驗。」

除了新建的LG8，葉慕貞指利園區現有物業中亦已融入不少公共空間，或提供租戶的綠化空間，如希慎廣場的Urban Park為香港首個鬧市中的有蓋滑板場、利園三期亦設有空中花園及有蓋跑步徑等，並成就現有項目亦獲多項ESG建築獎項認證。黃詠怡補充，利園區一、二、三、五、六期及LG8，均正研究採用集中的供冷系統(District Cooling)為整個區域提空調製冷，有助推動減排及省電目標，並為私人發展商在現有項目成功規劃並實施的首例。

天橋貫通利園區 疏導地面人流 利園區供冷系統的實踐，區內各幢建築的天橋規劃是功臣之一。按計劃，希慎廣場至LG8將有天橋系統接駁，步行時間只需5至7分鐘，包括希慎廣場恩平道地鐵站出口增設有蓋通道連接利園二期，緊接可透過二期將新設連接五期或連接六期的天橋，直抵與六期連接的LG8；另外，三期亦會有天橋連接五期及六期，意味整個利園區都有天橋連接並貫通。

610個停車位全數設充電裝置 行人天橋疏導地面人流的同時，區內亦將大增停車位，同時改善車流。葉慕貞透露，LG8地庫5層，有3層為停車場，並將提供約610個車位，且全數均設有充電裝置；相較現有利園區各項目連同禮頓中心的車位合共約9百個，當中有充電裝置車位約175個，即佔約兩成，意味未來區內車位不但大升至約千五個，充電車位的比例更急增至約五成，勢成本港最多充電車位的區域。她表示，目前走到銅鑼灣街頭「你可能會覺得少少messy(凌亂)」，惟期望在今年底所有行人天橋及停車系統落成後，會為利園區及銅鑼灣帶來新景象，除了租戶感受到煥然一新，亦吸引到無論是遊客還是本地居民、不同區域的人流到訪，更希望屆時大家會對銅鑼灣「另眼相看」。

百年歷史驗證可持續營運優勢 香港甲級寫字樓市場正經歷關鍵轉型，近年新落成高級商廈幾乎都打ESG牌，以迎合跨國企業及金融機構等實現總部的全球減碳承諾。面對競爭，葉慕貞強調希慎的ESG理念是經過多年實踐，「唔係突然間有幢新大廈，我哋先去做呢件事」，而可持續發展除環保，業務如何恒久維持亦很重要，而集團的百年歷史就正正驗證到營運上的優勢。 事實上，2012年落成的希慎廣場在節能環保及可持續發展方面已著墨，並為本港首座商業大樓獲得LEED最高級別的白金級認證。至於LG8由希慎與華懋集團合作發展，知名建築事務所Foster+Partners設計，落成後將擴大利園區可租賃面積30%。LG8除了可協助租戶降低範圍二(Scope 2)排放，其綠色租賃框架亦支持租戶編制年度ESG報告及推進可持續發展目標，並已獲多個獎項包括BEAM Plus及LEED的白金級認證。

目標2031年減少46%排放 而按希慎2024年ESG報告，以2021年為基準，集團目標是至2031年或之前減少46%的Scope 1及Scope 2碳排放，而2024年已按年減少7%；至於佔總排放量82%的Scope 3，以2023年為基準，及至2031年目標減少46%。黃詠怡相信，在利園區District Cooling實施後可大大減少排放量，對達標抱樂觀態度。