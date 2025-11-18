熱門搜尋:
財經
出版：2026-Jan-27 18:15
更新：2026-Jan-27 18:15

Bitcoin｜比特幣跌回8.7萬美元水平 資金轉向白銀

比特幣跌回8.7萬美元水平，較早時報87,856美元。(資料圖片)

據Coindesk報道，白銀現在已成為最活躍的資產，市場資金轉向黃金和白銀等貴金屬，而比特幣目前在88,000美元附近處於「防禦性均衡」（Defensive Equilibrium）狀態。比特幣跌回8.7萬美元水平，較早時報87,856美元。

Coindesk表示，雖然比特幣市場能夠承受壓力而不崩盤，但也未能形成趨勢。Coindesk提及，白銀—USDC合約已成市場上交投量最活躍，在亞洲交易時段價格約為110美元，24小時交易量約為9.94億美元。

富瑞高層：已清倉比特幣

據Business Insider報導，富瑞（Jefferies）全球股票策略主管Christopher Wood近日表示，自該行的長期模型投資組合中，已將比特幣剔除。

Wood指出，不僅是比特幣價格可能已見高點，更關鍵是量子電腦正對比特幣構成威脅。Wood表示，量子電腦理論上可能從市場流通中「竊取」比特幣，因為比特幣是透過密碼機制加以保障，交易內容以公鑰加密，則由私鑰解密。Wood指出，一旦量子電腦出現，可能僅需數小時到數天便能解密。

CoinMarketCap的「恐懼與貪婪指數」處於「恐懼」水平，在過去一星期則是大部分時間處於「恐懼」水平，反映投資者謹慎的心態。

