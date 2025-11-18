Bitcoin｜比特幣跌回8.7萬美元水平 資金轉向白銀

據Coindesk報道，白銀現在已成為最活躍的資產，市場資金轉向黃金和白銀等貴金屬，而比特幣目前在88,000美元附近處於「防禦性均衡」（Defensive Equilibrium）狀態。比特幣跌回8.7萬美元水平，較早時報87,856美元。

Coindesk表示，雖然比特幣市場能夠承受壓力而不崩盤，但也未能形成趨勢。Coindesk提及，白銀—USDC合約已成市場上交投量最活躍，在亞洲交易時段價格約為110美元，24小時交易量約為9.94億美元。

富瑞高層：已清倉比特幣

據Business Insider報導，富瑞（Jefferies）全球股票策略主管Christopher Wood近日表示，自該行的長期模型投資組合中，已將比特幣剔除。