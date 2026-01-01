逾百億買三成股權成最大股東 安踏入主PUMA

安踏表示，以每股普通股35歐元收購PUMA股權，並將以內部現金儲備支付。按PUMA歐洲股價周一收報21.63歐元計，今次收購價溢價高達62%。截至本港時間昨晚9時半，PUMA歐洲再升11%，至24.01歐元，兩日累漲近三成。

安踏體育(2020)再將國際大品牌收歸囊中！去年11月傳出安踏有意收購德國體動品牌PUMA後，集團昨終證實消息，發公告稱與法國皮諾(Pinault)家族旗下Artemis訂立購股協議，以合共15.05億歐元(約140億元港元)，收購PUMA 29.06%股權，成為最大股東。大行對收購反應正面，有信心集團可助PUMA拓展內地市場業務。

安踏又指，收購是深入推進全球化戰略的重要一步，是推進「單聚焦、多品牌、全球化」的重要里程碑，將提升其在全球體育用品市場的影響力、知名度及競爭力，預期交易今年底前完成。主席丁世忠亦指，PUMA股價於過去數月未有充分反映品牌長期價值，未來將審慎評估雙方進一步深化合作關係的可能性，又估計可在產品組合、專業細分及區域布置上高度互補，惟現階段無意私有化PUMA。

花旗料可助PUMA拓中國市場

花旗報告指，由於市場已預期相關收購，且集團稱收購資金來自內部資源，不會影響股息及股東回報，緩解市場擔憂，因此維持安踏「買入」評級及107元目標價。該行又指，安踏過往收購FILA及Amer Sports後，均展現出卓越整合與營運能力，對其未來協助PUMA拓展業務、特別是在中國市場具有信心。

目前安踏持有的國際知名品牌除了FILA及PUMA，Amer Sports旗下還有始祖鳥(Arc'teryx)、法國運動品牌Salomon及奧地利滑雪品牌Atomic等。