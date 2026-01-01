企業健康從一杯水開始 水與ESG其實每天都在發生

不少企業投放大量資源於員工醫療保健計劃、運動津貼或健康講座，卻往往忽略一個最基本、每日反覆發生的行為 - 飲水。成年人每日平均需要攝取約2公升水，但很少人能清楚回答：「我每天在公司喝的是甚麼水？」信興科技有限公司董事總經理吳福強（Gary）指出，正是這種「理所當然」的心態成為企業健康管理的盲點。他強調：「健康不只來自補充品或體檢，而是由每天入口的每一杯水開始。」 不少消費者仍以為煲滾水已足夠安全，但事實上，煮沸只能殺滅細菌與病毒，而重金屬、微塑膠及老化喉管帶來的雜質，仍可能存在於水中。Gary指出，真正的「健康飲水」，不只是「乾淨」，而是要在去除有害物質的同時，保留對身體有益的天然礦物質。世界衛生組織亦提醒，飲用水是人體攝取鈣、鎂、鉀等礦物質的重要來源。這些天然存在於水中的離子極易被人體直接吸收。若長期飲用經反滲透（RO）或蒸餾處理或完全去除礦物質的水，反而可能錯失日常營養補給的機會。

GE G+荷電納米過濾技術 安全與營養並存 這正是通用電氣（GE）商用飲水系統的技術核心。GE所採用的G+荷電納米過濾（Charged Nano-filtration）技術，這是水過濾技術的 3.0 版本，與傳統超濾或反滲透相比，納米過濾技術能精準去除細菌、病毒、重金屬與有害有機物，同時保留水中八種人體所需的重要礦物質，如鈣、鎂、鉀等，這些對骨骼、免疫力和整體健康為有益的元素，這樣的過濾方式確保了水的安全性與營養價值。相較市面常見以RO技術為主的商用飲水機，這種「精準過濾」的設計，更符合長時間、每日大量飲用的辦公室場景，既顧及安全，也顧及營養平衡。

氣泡水不只是潮流 而是提升飲水量的關鍵 近年氣泡水在年輕員工之間大受歡迎，背後反映的是生活模式的轉變。Gary指出，不少人並非不想喝水，而是覺得「清水太悶」。GE部分商用型號內建氣泡水功能，並提供不同氣泡強度選擇，讓員工以更健康的方式取代高糖汽水。「從健康角度看，氣泡水能鼓勵大家多喝水；從企業文化角度看，這是一種提升員工體驗的小改變。」 一部飲水機如何成為ESG工具？ 在ESG議題下，「減塑」已成為企業共識。香港每日棄置超過1,800公噸塑膠廢物，當中約6%來自飲料容器。一瓶500毫升的瓶裝水可能含有多達10萬顆微塑膠顆粒，長期攝入或會影響健康。改用直飲水機意味著企業可減少採購、儲存及處理樽裝水的人手。而GE商用飲水機系列更可透過手機App記錄飲水量及減塑數據，協助企業將成果納入ESG報告，化「環保概念」為「可量化指標」。

從成本到文化 企業其實負擔得起 不少中小企對轉用新系統卻步，主要顧慮成本與合約問題。Gary指出，若攤分至每位員工，每日成本其實只是小數目，卻換來更穩定的健康飲水、減少行政管理，以及清晰的ESG成效。他形容「飲水系統不應只是一件設備，而是一個健康守護者，也是一種企業價值的體現。」在企業談論可持續發展時，宏大的策略固然重要，但真正影響員工健康與環境的，往往藏在最日常的選擇之中。從一杯水開始，健康與ESG，其實每天都在辦公室裡發生。