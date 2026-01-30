熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-Jan-30 17:57
更新：2026-Jan-30 17:57

本港去年第四季預估增3.8% 全年增3.5%

分享：
本港去年第四季GDP預估增3.8%

本港去年第四季GDP預估增3.8%

adblk4

政府統計處公布，根據預先估計數字，去年第四季本地生產總值（GDP）按年實質上升3.8%，2025年全年比2024年實質上升3.5%。

私人消費開支去年第四季與上年按年實質上升2.5%，全年實質上升1.6%。政府消費開支，2025年第四季按年實質升1.4%，全年按年實質升1.6%。至於本地固定資本形成總額，按年實質升10.9%，全年實質上升4.5%。

去年第四季貨品出口總額，按年實質升15.5%；貨品進口按年升18.4%。去年全年按年比較，貨品出口總額及貨品進口分別錄得12%及12.6%的實質升幅。至於服務輸出及輸入方面，2025年與2024年比較，分別錄得6.3%及4.1%實質升幅。

adblk5

政府發言人表示，本港經濟在2025年第四季進一步顯著增長，去年全年實質本地生產總值錄得3.5%的蓬勃增長，較2024年2.6%的增長加快，並連續第三年錄得擴張，增長動力逐漸增強。電子相關產品需求強勁及亞洲區內貿易往來暢旺，帶動整體貨物出口大幅上升。

另外，受訪港旅遊業持續增長及跨境金融服務活動活躍，服務輸出明顯上升。本地消費市道自第二季起逐步改善。隨着經濟擴張的態勢日益穩固，整體投資開支增長加快。

政府預料今年香港經濟可望保持良好勢頭，環球經濟持續溫和擴張，加上全球對人工智能電子相關產品的需求甚殷，將為香港的出口表現提供支持。

adblk6

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務