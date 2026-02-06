Bitcoin｜比特幣跌至6.4萬美元水平 Strategy蝕970億

比特幣重挫，今日（6日）曾一度跌至6萬美元水平，抹去美國總統特朗普勝選帶來的升幅，創下2024年10月以來最低，較歷史最高位腰斬一半。較早時報64,893美元。據加密貨幣數據平台CoinGlass統計，比特幣投資者在過去24時內，爆倉26.9 億億美元（約210億港元）。
電影《沽注一擲》（The Big Short）男主角原型，曾預測2008年金融危機的Michael Burry早前警告，比特幣價格的暴跌可能會加劇成自我強化的「死亡螺旋」，對過去一年囤積比特幣的公司造成損害。
Monarq Asset Management管理合夥人Shiliang Tang則表示，加密貨幣市場目前正經歷一場「信仰危機」。Michael Burry則稱，比特幣已被證明是一種純粹的投機性資產，未能像貴金屬般成為一種有效的貶值對沖工具。
比特幣價格跌穿Strategy創辦人約76,000美元的平均持倉成本，引發市場對其可能被迫平倉的擔憂。全球最大加密貨幣財庫公司Strategy周四發布財報，確認第四季淨虧損124億美元（約970億港元），主要原因是比特幣下跌所致。不過Strategy主席Michael Saylor卻表示，會堅持「無限期持有Bitcoin」的策略。
根據Strategy官網顯示，目前Strategy持有逾71.3萬枚比特幣，價值約460億美元。
CoinMarketCap的「恐懼與貪婪指數」處於「極度恐懼」水平，在過去一星期則是大部分時間處於「極度恐懼」水平，反映投資者的恐慌情緒。