Bitcoin｜比特幣跌至6.4萬美元水平 Strategy蝕970億

比特幣重挫，今日（6日）曾一度跌至6萬美元水平，抹去美國總統特朗普勝選帶來的升幅，創下2024年10月以來最低，較歷史最高位腰斬一半。較早時報64,893美元。據加密貨幣數據平台CoinGlass統計，比特幣投資者在過去24時內，爆倉26.9 億億美元（約210億港元）。

電影《沽注一擲》（The Big Short）男主角原型，曾預測2008年金融危機的Michael Burry早前警告，比特幣價格的暴跌可能會加劇成自我強化的「死亡螺旋」，對過去一年囤積比特幣的公司造成損害。

Monarq Asset Management管理合夥人Shiliang Tang則表示，加密貨幣市場目前正經歷一場「信仰危機」。Michael Burry則稱，比特幣已被證明是一種純粹的投機性資產，未能像貴金屬般成為一種有效的貶值對沖工具。